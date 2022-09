Zaz annule ses spectacles au Québec parce qu'elle n'est pas vaccinée

Non vaccinée, la chanteuse française Zaz est forcée d’annuler ses prochains spectacles au Québec, en raison des mesures sanitaires toujours appliquées au Canada.

«Mes cher(e)s cousines et cousins québécois(es), je vous annonce avec une grande tristesse que je ne pourrai malheureusement pas venir honorer mes concerts prévus en septembre en raison des mesures sanitaires toujours en application au Canada», a écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux.

Il faut savoir que l’entrée au Canada demeure interdite aux ressortissants étrangers qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Or, la chanteuse a pris la décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19.

«Je n’ai pas pris position jusqu’alors, car ayant contracté plusieurs fois [la] COVID, je n’avais pas besoin de vous écrire et surtout je sentais que ça n’était pas le bon moment pour moi pour m’exprimer. De plus, j’ai réussi à faire l’ensemble des dates depuis mars dernier à l’international en montrant patte blanche (test PCR à répétition et isolement)», a mentionné Zaz, qui a ajouté avoir fait des pieds et des mains pour tenter d’avoir une autorisation pour venir au Canada, mais en vain.

«Nous travaillons activement avec notre équipe sur place pour vous annoncer prochainement des dates de report en septembre 2023», a finalement conclu celle qui devait se produire à Saguenay, à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières à la fin du mois de septembre.

