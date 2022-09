Alexandre Barrette raconte comment Maxim Roy lui a peut-être sauvé la vie

Alexandre Barrette était sur le point de prendre son cours de moto il y a de ça quelques années, mais une «sorcière» du nom de Maxim Roy lui aurait sauvé la vie.

C’est ce qu’on a appris à l’émission La Tour sur les ondes de TVA, alors que Gildor Roy recevait sa soeur la comédienne Maxim Roy et l’humoriste Alexandre Barrette.

Lors d’un segment de l’émission, Barrette a fait une révélation très étonnante à la comédienne qui n’en croyait pas ses oreilles.

«Tu m’as peut-être sauvé la vie, tu es comme une sorcière», dit-il.

Ce à quoi Maxim répond : «Je le sais, mais comment ça?».

La comédienne était une fervente amatrice de moto avant d’arrêter parce que les gens «sont rendus fous».

Bien qu’ils ne se connaissaient pas beaucoup, Maxim Roy avait déjà dit à Alexandre Barrette de faire attention à lui lorsqu’il se promenait en scooter.

«En partant de chez toi, tu m’as dit de faire attention sur la route et d’être attentif aux signes. Un peu plus tard, je vais prendre un café chez une amie dans son nouveau condo et elle me dit que le gars qui habitait là avant est mort d’un accident de moto», lance Alexandre Barrette.

«J’allais prendre mon cours de moto cet été-là, mais j’ai tout arrêté. T’es un genre de sorcière», conclut-il.

