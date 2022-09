Duhaime en 2e, le don mystérieux de Legault et des libéraux font jaser

C'est l'heure de votre moment préféré: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.

• À lire aussi: L'étrange contraste entre les lieux de rassemblement du PCQ et plus encore...



Tout d'abord, le plus récent sondage Mainstreet montre que le Parti conservateur d'Éric Duhaime serait maintenant, et pour la première fois, deuxième dans les intentions de vote avec 19% des voix.

On ne dit pas que cette situation est causée par le rassemblement du PCQ qui s'est tenu ce mardi à la Casa Grecque de Laval, mais on ne dit pas non plus que cette situation n'est pas causée par le rassemblement du PCQ à la Casa Grecque de Laval.

Rassemblement militant à Laval ce soir. Haie d’honneur dans l’escalier de la Casa grecque pour Éric Duhaime. On entend beaucoup parler anglais #polqc #qc2022 pic.twitter.com/sJOVpGV5p5 — Mylène Crête (@MyleneCrete) September 13, 2022



On dira ce qu'on voudra, mais c'est une bien belle haie d'honneur que les Conservateurs ont réservée à leur chef.

• À lire aussi: Legault: «un homme de 1990», Duhaime promène son chien et plus encore



Parlant d'honneur - donneur - don (oui, ce lien est tiré par les cheveux), François Legault a été questionné à propos d'un mystérieux don de 2 millions de dollars fait depuis 2018.



Pis y'a a vraiment pas aimé ça!

François Legault a donné 2 millions $.



Aujourd’hui, monsieur Legault refuse d’identifier à qui, s’insurge qu’un journaliste pose une telle question et revendique le droit à la vie privée. pic.twitter.com/TF0vWarmRl — Eric Duhaime (@E_Duhaime) September 14, 2022

«On peut-tu avoir un peu de vie privée?», s'est défendu le PM, qui ne veut visiblement pas divulguer le secret de la Caramilk.



Et finalement, concluons avec un peu d'actualités provenant du parti duquel on ne parle jamais parce que... zzzZZZzzz.....

• À lire aussi: Legault: «un petit politicien bas de gamme», la santé de la Reine et toutes les autres histoires captivantes de la campagne électorale



Deux candidats de ce parti ont défrayé les manchettes pour des raisons totalement différentes.



Le premier vient d'arriver au pays, deux semaines après le début de la campagne.



Et le second a plaidé coupable à des accusations de recel à trois reprises dans le passé.

Avez-vous reconnu le bon vieux Parti libéral du Québec?

Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s