«Ça n'a jamais été facile»: Michel Charette se confie sur les ravages de la perception des autres face à son physique

C'est lundi que débutait la nouvelle saison de La tour pilotée par son nouvel animateur Gildor Roy.



• À lire aussi: Des grandes retrouvailles de Radio Enfer ont eu lieu et la gang n’a pas changé

• À lire aussi: Michel Charette a un petit problème de fraude sur Facebook



Pour l'occasion, l'animateur a reçu les comédiens Mélissa Désormeaux-Poulin et Michel Charette. Ce dernier a d'ailleurs offert un beau moment de vérité lorsqu'il s'est confié sur l'impact qu'a eu la perception des gens à l'égard de son physique.



Il raconte que dès son plus jeune âge, dans sa famille, grosseur signifiait laideur. Cette association restait donc constamment imprimée dans son cerveau, et teintait ses interactions. Il donne comme exemple ses relations avec les filles, qu'il avait souvent de la difficulté à aborder.

RENÉ BAILLARGEON/AGENCE QMI

«Ça n'a jamais été facile. J'ai rarement cruisé du monde parce que j'avais pas de confiance, pas d'estime de moi par rapport à ça. Quand une fille s'intéressait à moi, je le croyais pas. Je me disais qu'il y avait un de mes chums qui l'avait payée pour une joke. J'étais rendu là. Il y a des gens qui me disaient: ''Si elle est avec toi, c'est parce que t'es connu! Il n'y a pas d'autres raisons''», s'est-il remémoré.



Cette déclaration n'a pas manqué de choquer Hélène Bourgeois Leclerc, qui était également sur le plateau en tant que «voisine de condo» de Gildor Roy.



Puis, il y a quelques années, alors qu'il avait cinq mois de pause de tournage, il a mentionné à nouveau l'idée de prendre ce temps pour perdre du poids. Sa conjointe lui a alors donné un ultimatum, en quelque sorte: «Là, c'est assez. Soit que tu fais quelque chose, ou t'arrêtes de m'en parler», lui a-t-elle alors lancé. Le comédien en a alors profité pour entamer les changements qu'il voulait apporter à sa vie.



Revoyez l'extrait en haut de l'article.

Joël Lemay / Agence QMI





Ce moment de vulnérabilité, mêlé aux moments plus comiques tout au long de l'émission, nous a permis de voir que malgré le changement d'animateur, le ton restait le même: une émission où se marient les confidences et les éclats de rire.



D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les internautes étaient unanimes quant à l'animation de Gildor Roy, qu'ils ont trouvé naturel et parfait dans ce nouveau rôle.



Ne manquez pas La tour du lundi au jeudi à 19h30 à TVA.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s

s