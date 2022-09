Eminem n'avait pas de problème de drogue avant de devenir célèbre

Eminem a évoqué sa lutte contre la dépendance et la célébrité.

Dans un article publié mercredi par XXL Mag, le rappeur de Detroit a partagé son expérience avec l'addiction au sommet de sa gloire.

«Ma dépendance n'a pas commencé à mes débuts quand je montais. Nous avions l'habitude de boire des 40s (quarante onces d'alcool, soit 1,2L) sur le porche et de faire des battles de rap», a raconté la star de 49 ans à propos de la création de The Slim Shady LP.

«Ma consommation de drogue a commencé au début de ce premier album.»

«Je n'ai rien pris de dur jusqu'à ce que je sois célèbre. J'expérimentais, a-t-il ajouté. Je n'avais pas trouvé ma drogue de choix. À l'époque, vous partiez en tournée et les gens vous donnaient simplement de la drogue gratuitement.»

Il a ensuite expliqué que tout en prenant de la drogue en tournée, il a maintenu l'illusion de contrôler sa dépendance, mais par la suite, le voile est tombé.

«J'ai réussi pendant un petit moment. Et puis, c'est devenu "J'aime trop ça et je ne sais pas comment m'arrêter", a-t-il écrit. J'ai pu minimiser ma dépendance et la cacher pendant un moment jusqu'à ce que ça devienne vraiment mauvais... Je prenais du Vicodin, du Valium et de l'alcool.»

Entre la création de The Marshall Mathers LP en 2000 et Encore en 2004, Eminem a rappelé qu'il «avait un peu disparu et n'avait pas expliqué pourquoi (il était) parti. Je ne sais pas comment je suis encore là.»

Billboard rapporte qu'Eminem n'a pas touché aux drogues depuis 13 ans.

