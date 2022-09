L’acteur qui joue Kevin dans «The Office» vend un livre de recettes de chili

Les amateurs de mets épicés et de la série The Office seront ravis d’apprendre que la fameuse recette de chili de Kevin est maintenant en vente.

En effet, Brian Baumgartner, l’acteur qui incarne Kevin, vient tout juste de lancer son propre livre de recettes de chili. Plus de 177 recettes différentes se retrouvent dans le livre!

L’acteur de 49 ans dit avoir travaillé très fort pour offrir les meilleures recettes de chili au monde.

Il nous montre d’ailleurs comment faire celui que seul Kevin sait faire. Les fans de The Office savent que Kevin et le chili sont indissociables depuis que le personnage a renversé une grosse casserole dans les bureaux de Dunder Mifflin au début de l’épisode 26 de la cinquième saison.

Le livre de recettes de Brian Baumgartner est déjà disponible pour l’achat juste ici pour seulement 31,90$.

