Une vedette québécoise d’OnlyFans met ses implants fessiers aux enchères

La créatrice de contenu pour adultes Jade Lavoie, qui revendique 614 000 abonnés Instagram, a pris l’intrigante décision de vendre ses implants fessiers aux enchères sur Internet.

Dans des stories Instagram, elle explique sa démarche: «En mai, j’ai parlé de faire retirer mes implants fin juin et quelqu’un m’a demandé s'il pouvait me les acheter. J’ai donc tout de suite eu l’idée de les mettre aux enchères quand j’allais être certaine du retrait. Car j’étais encore indécise. D’ailleurs, j’ai fait déplacer mon rendez-vous à plus tard pour y réfléchir plus longtemps».

Celle qui a naguère vendu des répliques de sa vulve sur son site veut réduire la taille de son popotin.

Mais elle insiste pour dire qu'il sera encore gros!



Si jamais vous êtes intéressé à acquérir les agrandisseurs de foufounes de mademoiselle Lavoie, vous pouvez le faire via son site.



Les enchères sont présentées fixées à 12 000 dollars (que l’on croit être américains).

Si vous n’avez pas cette somme, il vous reste 14 jours pour la trouver.



Mais il se pourrait que, comme le postérieur de miss Lavoie, cela grossisse.

Dans tous les cas, une chose est sûre: ça va coûter la peau des fesses.

