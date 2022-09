Guillaume Lemay-Thivierge monte sur scène aux Gémeaux sans être invité et les gens sont confus

Que serait un gala télévisé sans un étrange malaise que personne ne semble comprendre?

Celui des Gémeaux 2022 est une gracieuseté de Guillaume Lemay-Thivierge.

L’animateur et comédien est monté sur scène en plein milieu d’un bloc d’animation pour livrer un discours important. Genre.

Alors que Véro se demandait ce qui se passait «en arrière», GLT est tout simplement monté sur scène à la recherche d'un micro.

L’homme de 46 ans a fait semblant de parler de l'importance d'aller voter aux élections provinciales, pour ensuite parler de l’Académie des Gémeaux, pour finalement parler à mots couverts de la controverse qui l’a entouré l’an dernier...

«C'est important de voter avec son coeur. De prendre son temps pour bien tout regarder avant de choisir...»

Celui qui s'est imposé sur scène a également lancé une flèche à Guy A. Lepage pendant ses quelques minutes en direct. «Un rôle de composition, c'est pas Louis Morissette qui pleure dans sa grosse cabane. Ça serait Guy A. Lepage gentil et humble. Ça c'est un rôle de composition.»

Véronique Cloutier, qui animait le Gala, a tout de même bien géré la situation, même si elle avait l’air plutôt confuse. «Ce n'était vraiment pas prévu, évidemment», a lancé l'animatrice une fois que GLT a quitté la scène. Sur Twitter, son conjoint, Louis Morissette, a d'ailleurs confirmé que le coup d'éclat n'était absolument pas «arrangé avec le gars des vues».

Évidemment, le passage improvisé de GLT a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux:

Est-ce que je peux être malaisée par ce numéro de Guillaume Lemay-Thivierge !? #GalaGémeaux — MC Caron 💙💛 (@marieccaron) September 19, 2022

Guillaume Lemay-Thivierge qui se pense drôle... — Patrice Saucier 🇺🇦🇾🇪 (@SaucierPatrice) September 19, 2022

Je comprends pas trop ce qui se passe avec Guillaume Lemay-Thivierge sur la scène. C'est drôle? Weird? Pas clair. #GalaGémeaux — Hugo Dumas (@hugodumas) September 19, 2022

C’est pas Guillaume Lemay-Thivierge qui disait : « je suis allergique à tout ce qui est stagé »? 😂😂😂 #GalaGemeaux #salutbonjour #lesgensquisecontredisent #yajustelesfousquinechangentpasdidee — Stéphanie Alcaraz (@Steph_Alcaraz) September 19, 2022

Attends… l’intervention de Guillaume Lemay Thivierge n’était pas planifiée?? #Gemeaux — Eugénie Lépine-Blondeau (@eugenie_lb) September 19, 2022

j'ai rien compris au message de Guillaume Lemay Thivierge #weird #GalaGemeaux — Daniel GB (@Aramizzsouriant) September 19, 2022

À c’que j’vois, Guillaume Lemay-Thivierge va aussi bien que la campagne électorale. — - Vanille exquise - (@CarolineLamarre) September 19, 2022

Je vois les commentaires sur le #GalaGémeaux pis maudit que j'suis contente de ne rien suivre de tout ça... ah pis Guillaume Lemay-Thivierge, ou les dérives d'un enfant vedette — Senseï Bitch Ple@se 🇺🇦🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@MDifferemment) September 19, 2022

Guillaume



Explique-nous



On comprend pas #GalaGemeaux — MC Gilles (@mcgilles) September 19, 2022

Plus tard dans la soirée, l'humoriste et comédienne Virginie Fortin, qui était sur scène pour présenter un prix, a lancé: «OUF! Scusez-moi, je pensais que je venais de voir Guillaume Lemay-Thivierge qui revenait...». L'assistance a éclaté de rire, et on a vu GLT dans la foule rire également.

Eh bien, grosse soirée...

