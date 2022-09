Denis Coderre est en amour et présente sa nouvelle blonde

Denis Coderre s’est non seulement trouvé un nouveau job, mais aussi une nouvelle blonde!

L’ancien maire de Montréal et nouveau chroniqueur au 91,9 FM a partagé une publication touchante où il nous présente sa nouvelle compagne de vie, Wina Sioui, une avocate-conseil en stratégie et en droits relatifs aux Premiers Peuples.

«Définition parfaite d’un être sublime. Je vous présente une femme de cœur et une femme de tête pleine de détermination, d’audace et d’altruisme. Une grande leader, championne du respect des droits autochtones qui fait une différence dans la communauté et dans ma vie. Je vous présente Me Wina Sioui.», peut-on lire.

On rappelle que Denis Coderre était en couple avec Mélanie Savard, l’ex de Patrick Bourgeois du groupe les BB.

Agence QMI Mélanie Savard et Patrick Bourgeois.

On ne leur souhaite que du bonheur!

