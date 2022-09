Quelqu’un a retranscrit le discours de Guillaume Lemay-Thivierge sur Reddit et ça nous fait vraiment rire

On l’avait dit qu’on parlerait de ce discours pendant longtemps. On a maintenant le verbatim de ce moment de télévision délectable et c’est encore meilleur que de le voir à l’écran.

Un usager de Reddit a pris le temps, on le remercie d’ailleurs, de retranscrire chaque parole que Guillaume Lemay-Thivierge a dite pendant son interruption aux Gémeaux.

On a des frissons juste à le lire.

On ne sait pas pour vous, mais on dirait que ça a encore moins de sens quand on le lit.

Dans tous les cas, on espère sincèrement que ça lui a fait du bien.

