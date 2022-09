4 politiciens canadiens qui ont chanté avec peut-être plus de succès que Justin Trudeau

Justin Trudeau a repris Bohemian Rhapsody de Queen la veille des funérailles de la reine Elizabeth II, et son interprétation a fait jaser partout dans le monde.

Le premier ministre n'est toutefois pas le premier politicien canadien à pousser la note avec plus ou moins de succès.

En voici quatre autres qui se sont lancé:

1. Valérie Plante

En mars 2021, la mairesse de la métropole a réalisé un petit tour de chant à l’émission Belle et Bum, sur les ondes de Télé-Québec. Elle y a notamment interprété la pièce Au long de tes hanches, laquelle est tirée de l'album 12 hommes rapaillés chantent Gaston Miron, volume 2, paru en 2018. La chanson reprend le texte du poète québécois Gaston Miron.

Si Justin Trudeau était accompagné de Gregory Charles, Valérie Plante était aux côtés de Normand Brathwaite. Rien de moins.

Récemment, elle a également chanté à En direct de l'univers spécial de la rentrée aux côtés de Pauline Marois, entre autres.

2. Stephen Harper

Même si Stephen Harper est reconnu pour avoir coupé dans divers programmes de subventions aux artistes canadiens lorsqu’il était au pouvoir de 2006 à 2015, il est lui-même musicien.

Il n’était pas rare de le voir s'exécuter au clavier lors de divers événements, comme un souper de Noël de caucus conservateur. Dans la vidéo qui suit, on peut le voir (et l'entendre) interpréter Sweet Caroline, de Neil Diamond, au Stampede de Calgary, en 2015.

3. Jack Layton

Le défunt chef du Nouveau Parti démocratique, emporté par un cancer en 2011, avait lui aussi un talent de chanteur et de musicien. En 2005, M. Layton avait agrippé sa guitare pour entonner une chanson de son cru, lors du dîner de la galerie de la presse.

On est forcé de constater que l'ex-chef néo-démocrate n'avait pas que la moustache en commun avec l’astronaute canadien Chris Hadfield, il avait le timbre de voix aussi.

Dario Ayala / Agence QMI Chris Hadfield

4. Brian Mulroney

C'est bien connu: Brian Mulroney a un talent de crooner qui n'a rien à envier (ou presque) à Frank Sinatra.

En 1985, lors d’une visite officielle de son homologue américain, Ronald Reagan, l'ancien premier ministre canadien avait d'ailleurs fait aller ses cordes vocales pour impressionner la galerie. Le voici en prestation lors d'un souper-bénéfice en 2017.

En boni: Sophie Grégoire Trudeau

Même si ce n'est pas officiellement une politicienne, rappelons que la femme du premier ministre canadien a célèbrement poussé la chansonnette dans un moment bien étrange.

C'était en janvier 2016 et le Sac de chips ne s'en est toujours pas remis plus de six ans plus tard. À l'époque d'ailleurs, nous avions créé la Chorale du Sac de chips pour rendre hommage à celle qui a été une des premières canadiennes à attraper la COVID.

Voici pour votre plus grand plaisir:

