Il y a des tout nus à Laval et on leur a rendu visite

La magnifique ville de Laval regorge de choses éponymes: l’Autoroute, le Centre, le Carrefour, le Colisée, les Galeries, le boulevard, etc...



Mais parmi toutes les choses qui s’appellent Laval, la meilleure, c’est sans contredit le Centre de la Nature de.

Oasis de verdure au coeur d’un désert de bungalows, de VUS et d’autoroutes, le Centre de la Nature de Laval est l’endroit où vont les Lavallois pour se ressourcer.

Et par se ressourcer, on veut bien sûr dire: observer des chèvres dans un enclos, faire du pédalo et être gênés devant une splendide statue d’un homme et d’une femme complètement nus, organes génitaux exposés au grand air.

On a rendu visite à l’oeuvre Nos traces, de Roger Langevin, dans le cadre de notre série estivale (qui tire à sa fin) Voici une statue.



La capsule sur les tout nus est à voir CI-HAUT. ▲



Et les autres, tournées aux quatre coins du Québec, sont CI-BAS. ▼

