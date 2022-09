P.K. Subban annonce qu'il accroche ses patins

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban a décidé d’accrocher ses patins.

L’arrière droitier, qui était joueur autonome sans compensation, en a fait l’annonce mardi sur ses réseaux sociaux.

«C’est la fin d’un chapitre pour moi et, après 13 ans dans la Ligue nationale [LNH], j’ai pris la décision de me retirer», a écrit Subban.

L’Ontarien a été sélectionné en deuxième ronde (43e au total) par le Canadien lors du repêchage de 2007. Il a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman trois ans plus tard, dans les derniers moments de la campagne 2009-2010. Il avait d’ailleurs contribué aux succès du CH en séries éliminatoires cette saison-là, amassant huit points en 14 parties.

Subban a disputé un total de 434 rencontres en sept saisons avec le Tricolore. En juin 2016, il a été échangé aux Predators de Nashville en retour du défenseur Shea Weber.

L’homme de 33 ans a disputé trois campagnes avec le club du Tennessee et a ensuite porté les couleurs des Devils du New Jersey pour autant de saisons. En 834 matchs dans la LNH, Subban a touché la cible 115 fois et fourni 352 mentions d’aide, pour 467 points.

«Je ne me suis jamais vu comme “un simple joueur de hockey”. Je me suis toujours considéré comme une personne qui jouait au hockey, a aussi écrit Subban dans sa déclaration. Avoir cette perspective m'a permis d’apprécier chacune de mes présences sur la patinoire comme si c’était la dernière, de célébrer tous mes buts avec émotion et de jouer tous les matchs comme si quelqu’un avait payé pour me voir jouer pour la première fois.»

