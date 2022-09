Est-ce que c'est tabou de dire pour qui on vote au Québec? On vous l'a demandé

«Au Québec, on ne parle pas de politique, pas d'argent, pis pas de religion!»

Ah ouin? Est-ce que c'est encore vrai tout ça?

• À lire aussi: La CAQ a une page de memes et c'est aussi drôle que vous pouvez l'imaginer

• À lire aussi: Voici les moments les plus cacophoniques du Face à face Québec 2022, que les Québécois n’ont pas tellement appréciés

On a profité de la campagne électorale et des élections qui arrivent à grands pas (le 3 octobre) pour aller sonder les Québécois. Est-ce tabou de dire pour qui on vote au Québec?

Découvrez leur réponse ci-haut ▲

Découvrez aussi nos autres vidéos:

s

s