«Riverdale»: Un acteur de la série condamné à la prison à vie

L’acteur Ryan Grantham a été condamné jeudi à la prison à vie par un tribunal de la Colombie-Britannique.

Le jeune homme a plaidé coupable en mars dernier du meurtre non prémédité de sa mère, Barbara Waite.

La femme a été retrouvée morte à son domicile de Squamish le 1er avril 2020.

Selon les procureurs de la Couronne, elle a été abattue d’une balle dans le dos et dans la tête alors qu’elle jouait du piano.

Lors des observations sur la peine en juin, il a été révélé que Grantham voulait se rendre à Ottawa et tuer Justin Trudeau après le meurtre de sa mère.

Photo d'archives Agence QMI Ryan Grantham en 2012, alors qu'il était âgé de 14 ans.

Il avait rempli sa voiture d’armes, de munitions, de cocktails Molotov et d’affaires de camping pour se rendre au Rideau Cottage où vit le premier ministre, a rapporté Global News.

L’acteur et ancien enfant star, notamment vu dans les séries Riverdale et Supernatural et dans le film L'Imaginarium du docteur Parnassus, ne pourra faire de demande de libération conditionnelle avant 14 ans.

