La série iconique Un gars, une fille de retour avec de nouveaux épisodes

L’iconique série Un gars, une fille marquera un retour avec de nouveaux épisodes afin de souligner son 25e anniversaire.

Cette annonce faite par Radio-Canada lundi viendra très certainement faire plaisir aux fans les plus nostalgiques de cette mémorable série humoristique qui a assurément marqué le public québécois.

Karine Dufour

Quatre nouveaux épisodes de 30 minutes de Un gars, une fille verront officiellement le jour en 2023; les tournages sont déjà en cours.

Évidemment, Guy A. Lepage et Sylvie Léonard reprendront leurs rôles de Guy et Sylvie dans ce retour télévisuel surprenant qui sera construit sous forme de minisérie.

Karine Dufour



Écrit et coréalisé par Guy A. Lepage, le synopsis de ces quatre nouveaux épisodes va comme suit: «Depuis que leurs enfants sont devenus adultes, Guy et Sylvie se retrouvent seuls dans la trop grande maison de banlieue qu’ils habitent depuis 25 ans. Ils décident de la vendre pour revenir s’installer dans la grande ville. Financièrement à l'aise, le couple devra réapprendre à vivre à deux, comme à ses débuts, confronté l’un à l’autre, mais aussi ensemble, face à la nouvelle réalité de la ville et de la nouvelle génération qui est maintenant au pouvoir.»

En plus de Guy et Sylvie, plusieurs autres comédiens de la première mouture seront de retour: Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Daniel Brière, Louise Richer ainsi que Geneviève Brouillette.

Les quatre nouveaux épisodes d'Un gars, une fille seront déposés en exclusivité dans l’extra de Tou.tv en 2023, avant d’être diffusés à Radio-Canada un peu plus tard.

