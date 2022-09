Pin-Pon était au lancement du livre «Génération Canal Famille» et ils ont fait un TikTok plein de nostalgie

Toute une génération a été marquée par Canal Famille, la chaîne jeunesse qui a proposé des séries audacieuses telles que Dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer et Télé-Pirate.

Les émissions jeunesse Bibi et Geneviève, Les intrépides et Pin-Pon ont été lancées elles aussi sur Canal Famille, né en 1988. Des acteurs bien connus qui sont toujours dans le métier y ont fait leurs premières classes ou y ont fait un passage remarqué, comme Michel Charette, François Chénier, Guy Jodoin, Claude Legault, Joël Legendre, Élyse Marquis et Sophie Prégent, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour retracer cette riche histoire, Simon Portelance et Guy A. St Cyr proposent le livre Génération Canal Famille, publié chez Québec Amérique et dont le lancement avait lieu lundi soir en présence, notamment, des pompiers les plus populaires du Québec, Pin-pin et Pon-pon.

Le duo en a même profité pour faire revivre des beaux souvenirs à tous leurs pompineaux. Un beau moment partagé par le compte Instagram Nostalgie Québec:

Abondamment illustré et renfermant plusieurs entrevues, Génération Canal Famille fait la genèse des émissions et il replongera à coup sûr les mordus dans leur enfance ou leur adolescence.

