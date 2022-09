Voici les cinq chefs des partis principaux transformés en Pokémon

Ça y est, on est déjà à la dernière semaine de campagne électorale et c’est le blitz avant les élections au Québec. Et comme nos collègues de Pèse sur Start ne font pas d'analyse politique, ils ont trouvé une façon bien à eux de contribuer à la discussion.

• À lire aussi: 14 choses à savoir sur le Parti culinaire du Québec

• À lire aussi: Infoman a retrouvé la «madame de la CAQ» par hasard à Londres et, surprise, elle a changé d’allégeance

Ils ont transformé les chefs des cinq partis principaux en Pokémon.

Pèse sur Start

C’est avec l’outil d’intelligence artificielle Text-to-Pokémon, déniché par The Verge, qu’ils ont tenté l’expérience. Conçu par le chercheur d’apprentissage automatique (machine learning) Justin Pinkney, l’outil se base sur une description écrite par l’utilisateur pour générer des images de nouveaux Pokémon. Un concept qui a rapidement inspiré nos collègues.

Voici Dominique Anglade, Paul St-Pierre Plamondon, François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhaime en Pokémon:

Dominique Anglade

Pèse sur Start

Paul St-Pierre Plamondon

Pèse sur Start

François Legault

Pèse sur Start

Gabriel Nadeau-Dubois

Pèse sur Start

Éric Duhaime

Pèse sur Start

N’oubliez pas de voter!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s