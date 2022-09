La raison touchante pour laquelle Céline a déjà eu un rôle dans une série chrétienne américaine

• À lire aussi: Céline a déjà frôlé la mort au gala de l’ADISQ

• À lire aussi: Céline Dion sort du silence pour rendre hommage à un vieil ami

• À lire aussi: Une vieille entrevue étrange de Céline devant des ados refait surface

De 1994 à 2003, les téléspectateurs américains ont été charmés par le téléroman Touched by an Angel (TBAA).

Dans la série, un ange nommé Monica et son accompagnatrice Tess se promènent de ville en ville pour aider des gens qui sont dans une impasse en leur donnant des messages qui viennent de Dieu. Ils sont parfois accompagnés par Andrew, un ange de la mort.

Un peu comme la vieille série de l’incroyable Hulk avec Lou Ferrigno, mais avec un sous-entendu chrétien.

Si ça peut sonner niché comme émission, détrompez-vous. À son plus populaire, TBAA était la cinquième émission de télé la plus regardée aux States. Autour de 20 millions de téléspectateurs syntonisaient chaque dimanche.

Plusieurs célébrités ont même fait apparition dans le série comme Muhammad Ali, Kenny Rogers, *NSYNC, Rosa Parks et B.B. King. Ah oui, et aussi Bill Cosby. Mais on est pas ici pour parler de ça...

Pour le 100e épisode de la série à succès, les producteurs ont décidé d’y aller en grand en donnant un rôle à une certaine diva de Charlemagne.

Et oui, si vous regardez l’épisode intitulé Psalm 151, vous pouvez voir nul autre que Céline Dion jouer elle-même.

L’épisode diffusé le 15 novembre 1998 tourne autour de Petey, un jeune garçon atteint de la fibrose kystique. Sachant que sa mort approche, il décide de compiler une liste de tout ce qu’il aimerait réaliser avant le jour fatidique.

Le jeune homme souhaite, entre autres, aider sa meilleure amie Celine à rencontrer son idole, Céline Dion. Accompagnés par l’ange de la mort, les deux enfants réussissent à rencontrer la chanteuse dans sa loge avant un spectacle. Touchée par l’histoire, Céline Dion livre un discours plein d’espoir aux amis avant de monter sur scène et d’interpréter Love Can Move Mountains.

Peu de temps après sa rencontre avec Céline, le jeune homme a rendu l’âme et est monté au paradis.

Ce qui rend la scène encore plus touchante, c’est qu’elle ressemble à un épisode triste que Céline a vécu cinq ans avant la diffusion de l’épisode.

En 1993, Karine, la nièce de Céline est décédée des suites de la mucoviscidose alors que la chanteuse était présente.

Cette tragédie a touché Céline au point où elle est devenue marraine de la Fondation fibrose kystique Canada. D’ailleurs, le cachet qu’elle à reçu pour avoir joué dans TBAA a été remis dans son entièreté à la fondation.

Le décès de Karine a aussi été l’inspiration pour la pièce Vole, composée par Jean-Jacques Goldman.

L’épisode de Touched By an Angel est disponible dans son intégralité ici:

Aussi sur le Sac de chips:

s

s