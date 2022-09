Dans la même publication Facebook, Kevin Parent dévoile qu’il va être père et grand-père

Le chanteur a surpris beaucoup de gens en faisant simultanément deux annonces qu’on ne fait généralement pas simultanément.

Toujours très actif sur les réseaux sociaux en dépit des dénonciations de la vague #MeToo de l’été 2020, Kevin Parent a voulu mettre au clair des rumeurs qui circulaient sur son couple...et sur celui de son fils Samuel.

Sur Facebook, il a écrit: «Juste un petit coucou pour vous dire que oui oui nous sommes très heureux d’être bientôt parents! Romy et moi ainsi que Mollie et Sam 🙂 alors plus besoin de message du genre “c’est ti vrai” ou “ j’ai su” 😉»

*Pour mes amis proches et ma Famille 🙂 *For Family and Friends Juste un petit coucou pour vous dire que oui oui nous... Publié par Kevin Parent sur Mercredi 28 septembre 2022



Parent a eu beau préciser que son message s’adressait à ses amis proches et à sa famille, il l’a quand même écrit dans le grand Facebook public auquel tout le monde a accès.



La version anglaise de son message donne davantage de précision sur les dates prévues d’accouchement.

Ainsi, les deux mamans devraient donner naissance en janvier prochain.

Voilà qui pourrait être une belle activité belle-mère/belle-fille: aller accoucher ensemble.



On leur souhaite que tout se passe bien!

