François Legault traité de «marionnette» par Éric Duhaime et Pascal Bérubé avait prédit la saga McKinsey

C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



Le fil d'arrivée approche à grands pas en cette course électorale 2022, et ça paraît puisqu'il ne se passe presque plus rien de comique.

• À lire aussi: On a demandé à des enfants si ces québécois étaient des candidats ou pas et leurs réponses sont hilarantes



Les squelettes sortent des placards et celui de la CAQ semble être un entrepôt. Malgré une des pires campagnes électorales de l'histoire récente, l'équipe de François Legault se verra confier un second mandat à la tête du Québec.



Bref, dans le domaine des choses vraiment pas comiques, on apprenait ce matin, grâce au journaliste Thomas Gerbet (un membre de notre équipe croyait à tort qu'il était le fils de Patrice Roy. MDR. Nous vous assurons que ce n'est pas le cas.), que la firme McKinsey avait été embauchée au coût de 35 000 $ par jour par le gouvernement, pour aider ce dernier à gérer la crise de la pandémie de COVID-19.



Le gouvernement Legault n’a pas tout dit du rôle joué, durant la pandémie, par les consultants de McKinsey, payés 35 000 $ par jour.



Dans l’ombre, la firme privée était au cœur de la gestion de crise, révèle mon enquête. 👇https://t.co/pFjWyf89xf — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) September 30, 2022

Cette révélation a bien sûr suscité l'ire de tous les partis, qui ont réagi avec vigueur et avec raison.

• À lire aussi: On a passé les chefs dans un générateur de nom de rappeurs et les résultats sont étonnants



Pascal Bérubé, du Parti Québécois, n'a pas semblé étonné d'apprendre la nouvelle, lui qui gazouillait déjà à ce sujet en mai 2020.

Gabriel Nadeau-Dubois de QS et Éric Duhaime du PCQ ont quant à eux carrément réclamé une commission d'enquête.

Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire réclame, lui-aussi, une commission d'enquête publique indépendante qui se pencherait sur le rôle de McKinsey dans la gestion de la pandémie. Des consultants payés 35 000 $ par jour, c'est «indécent», réagit-il https://t.co/F42BAGE0e6 pic.twitter.com/nCP2n4QkHe — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) September 30, 2022

Duhaime en a même rajouté en qualifiant le premier ministre de marionnette.

« On dirait une marionnette », dit Duhaime à propos de Legault au sujet des recommandations de la firme Mckinsey. #qc2022 — Taïeb Moalla (@tmoallaJDQ) September 30, 2022

C'est vrai qu'il ressemble UN PEU à Gérard D. Laflaque.

• À lire aussi: 10 candidats qui se sont (un peu ou beaucoup) mis les pieds dans les plats pendant la campagne



La citation de la journée revient toutefois à Marwah Rizqy, qui a posé la question qui tue.

« À 35K$ par jour : c’est qui le génie qui a cru bon d’envoyer une (alerte mobile) pour le couvre-feu? » s'interroge @marwahrizqy à la suite des révélations de @ThomasGerbet. #McKinsey #qc2022 pic.twitter.com/lZgmaJN7TY — Hadi Hassin (@hassinhadi) September 30, 2022

C'est pas mal tout pour aujourd'hui.



On espère qu'il va se passer des affaires drôles en fin de semaine. N'oubliez pas d'aller voter lundi!

Sur ce, bonne journée. À lundi, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s