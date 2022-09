Phil Collins et Genesis vendent leur catalogue musical pour 300 millions de dollars

Phil Collins et Genesis ont vendu leurs enregistrements originaux pour plus de 300 millions de dollars.

Le Wall Street Journal a rapporté, ce jeudi, que le chanteur de In The Air Tonight et ses anciens camarades du groupe Genesis avaient conclu un accord avec Concord Music Group Inc. concernant l'acquisition d'un ensemble de leurs droits musicaux.

Le contrat comprend les droits d'auteur d'édition, les masters, et diverses sources de revenus de musique enregistrée pour le travail de Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks.

Il couvre les œuvres que les musiciens ont créées au cours de leur carrière individuelle, ainsi que leurs titres enregistrés sous le nom de Genesis. Le groupe aurait reçu plus de 300 millions de dollars en retour.

Concord Music Group ne détient pas les droits sur la musique du quatrième membre de Genesis, Peter Gabriel, que ce soit de sa carrière solo ou de son passage dans Genesis.

Le président de la société, Bob Valentine, a déclaré au Wall Street Journal qu'il prévoyait d'utiliser ses nouveaux droits musicaux pour faire connaître les anciennes chansons du groupe auprès de la jeune génération.

«Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec Facebook, Instagram, TikTok, toutes ces choses qui stimulent la consommation de musique plus ancienne... il y a certainement des moyens pour nous, en tant que maison de disques, de redonner vie à une partie de cette musique», a-t-il déclaré.

Selon Law Insider, un master, ou enregistrement master, est l'enregistrement original d'une chanson «utilisé pour reproduire le son enregistré».

Un master est l'enregistrement dont toute copie «est directement ou indirectement dérivée», ce qui signifie que ceux qui détiennent le droit sur les masters ont le droit de copier et de reproduire la chanson.

