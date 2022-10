Crise énergétique: une ministre propose aux citoyens de prendre leur douche ensemble pour économiser l'eau chaude

En prévision de la crise énergétique attendue cet hiver, une ministre suisse a recommandé aux citoyens de prendre leur douche ensemble, rapporte l’agence Anadolu.

Simonetta Sommaruga, ministre de l’Environnement et de l’Énergie en Suisse, a effectué cette recommandation afin d’aider la population et le gouvernement à économiser de l’argent et à éviter de faire face à des pannes durant la saison froide.

Elle affirme elle-même avoir changé ses habitudes de vie en raison de la campagne d’austérité lancée par le gouvernement suisse. Le pays a même indiqué que si le problème énergétique atteignait le niveau d’urgence cet hiver, les récalcitrants pourraient écoper de peines de prison.

Advenant une crise du gaz naturel, les Suisses seraient tenus de limiter la température de leur maison à 19 degrés Celsius et celle de leur eau à 60 degrés.

«À partir d'un certain âge, les douches à deux ne plaisent pas à tout le monde», a néanmoins reconnu la politicienne en entrevue au journal Tages-Anzeiger, insistant sur le fait que sa recommandation était sérieuse et juste.

