Lil Nas X interrompt un spectacle pour aller faire caca

Le chanteur de Old Town Road a reçu un appel de la nature au pire moment, plus tôt cette semaine.

Alors qu’il était de passage au Coca-Cola Roxy d’Atlanta dans le cadre de sa tournée Long Live Montero Tour, Lil Nas X a posé un geste banal qui est pourtant inhabituel lors des spectacles musicaux: il a pris une pause pour déféquer.

Puisque son spectacle comporte plusieurs actes avec changements de costumes et tout le tralala, le rappeur a profité d’un baisser de rideau pour aller couler un bronze.



Or, sa séance de sculpture fécale s’est prolongée au-delà de la période de transition et Lil Nas X a dû faire une annonce dans haut-parleurs de la salle pour expliquer son retard.

«Je suis dans les coulisses, et ça ne fait pas partie du spectacle, mais je suis en train de chier, alors excusez-moi. Ça va prendre une minute ou deux, et je serai de retour», a affirmé l’artiste de 23 ans qui était sûrement en train de trôner à ce moment précis.

Et pour être encore plus précis, il a dit en anglais: «...I’m taking a mean shit...», donc on vous laisse choisir l’équivalent français que vous préférez, «chier» n’étant peut-être pas assez fort.

Lil Nas X temporarily stopped his show in Atlanta for a bathroom emergency he announced to concertgoers. pic.twitter.com/46qPeDuoLV — Pop Crave (@PopCrave) September 30, 2022



Le public a plutôt bien répondu lorsqu’il a appris la nouvelle, comme en témoignent les images publiées sur Twitter, ci-haut.



Il faut dire que Lil Nas X a la réputation d’être imprévisible et provocant.

En raison de cela, plusieurs usagers du réseau social à l’oiseau bleu croyaient que le chanteur blaguait et qu’il ne faisait ça que pour faire parler de lui.



Lil Nas X a tenu à faire taire les rumeurs en re-gazouillant les images de son annonce de détresse #2 et en ajoutant: « i was literally back there dropping demons into that toilet».

lmao people really thought i was joking, i was literally back there dropping demons into that toilet https://t.co/dohGT0RAfS — SAFFA (@LilNasX) September 30, 2022



On cherche un équivalent français à «dropping demons into the toilet» et on n’en trouve pas vraiment dans le registre satanique, alors on propose «J’étais littéralement dans les coulisses en train de libérer le trésor».

