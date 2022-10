On sait maintenant qui remplace Guillaume Lemay-Thivierge comme ambassadeur de Hyundai Canada

Un an après avoir mis fin à son partenariat à long terme avec Guillaume Lemay-Thivierge parce qu’il n’était pas encore vacciné contre la COVID-19, Hyundai Canada change complètement d’image en embauchant Marilou à titre de nouvelle ambassadrice.

La femme d’affaires et auteure-compositrice-interprète de 32 ans, qui anime la deuxième saison de son émission Trois fois par jour & vous sur Zeste, est ainsi la nouvelle image de la marque sud-coréenne dans la Belle Province.

«Nous avons eu l'occasion de parler de mon désir de philanthropie, de ma réalité de mère qui habite en banlieue et de femme entrepreneure au Québec qui passe beaucoup de temps sur la route. Je leur ai aussi beaucoup parlé de mon amour pour le Québec et des artisans d'ici, et Hyundai n'a pas hésité à le faire briller à travers cette toute première campagne que nous lançons aujourd'hui», a dit Marilou, lundi, dans un communiqué, elle qui est à la tête de l’entreprise Trois fois par jour.

Soulignons que Guillaume Lemay-Thivierge, qui pilote la deuxième saison de Chanteurs masqués le dimanche soir, à TVA, s’est présenté le 23 septembre dernier sur le plateau de débats et d’actualité Le monde à l’envers pour expliquer son discours décousu et non sollicité lors des 37es prix Gémeaux, alors qu’il a interrompu l’animatrice Véronique Cloutier.

Il a admis à l'animateur Stéphan Bureau qu'il voulait régler des comptes avec Guy A. Lepage et Louis Morissette, avec qui il s'est expliqué par la suite, en privé. Il avait «une crotte sur le cœur» contre les deux hommes à la suite de commentaires qu’ils avaient faits à son propos à Tout le monde en parle, en 2021.

Il a dit bien aller durant sa conversation avec M. Bureau, admettant toutefois traîner une fatigue qui s’étire depuis un an.

«Faut que je me soigne, faut que je prenne soin de moi. Faut que je prenne un break», a-t-il mentionné, révélant qu’il allait prochainement se marier avec Émily Bégin. Lundi, l’Agence QMI n’a pu obtenir la confirmation que la cérémonie avait bel et bien eu lieu.

Medicago

L’artiste de 46 ans, qui a été révélé dans le film Le matou, en 1985, aura été porte-parole de Hyundai Canada pendant près de 13 ans. Quand le constructeur automobile a rompu ses liens d’affaires avec lui à la fin du mois de septembre, l’an dernier, Guillaume Lemay-Thivierge avait expliqué qu’il avait fait ses recherches et qu’il attendait que le vaccin québécois de Medicago contre la COVID-19, fait à base de plantes, soit homologué.

«Je m’informe sur les vaccins [...]. Qu’est-ce que le Medicago? Ah! C’est un vaccin québécois. Il me parle un peu plus que les autres et sera disponible à l’automne», avait dit le comédien dans une publication Facebook.

Le vaccin de Medicago a finalement reçu le feu vert de Santé Canada le 24 février dernier, mais il a ensuite été rejeté par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) a recommandé en avril dernier d’avoir plutôt recours aux vaccins à ARN messager.

C’est La Presse qui avait révélé le 23 septembre 2021 que Guillaume Lemay-Thivierge n’était pas vacciné et qu’il ne pouvait plus, conséquemment, réaliser d’épisodes de l'ultime saison de la quotidienne District 31. Le comédien et animateur a déposé en janvier dernier une poursuite de 1,85 million $ contre le quotidien.

D’autres vedettes québécoises sont porte-parole de marques automobiles:

Dan Bigras – Dodge (voix pour le RAM)

Mélissa Désormeaux-Poulin – Kia

Pier-Luc Funk – Volkwagen

Karine Vanasse – Nissan

Mariloup Wolfe – Chevrolet

