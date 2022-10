Une directrice de scrutin fâchée ne veut pas que les journalistes photographient GND et Legault est de bonne humeur

C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



C'est le grand jour! Les Québécois sont appelés aux urnes et on sent la fébrélité monter chez les différents chefs de parti.

• À lire aussi: Régis Labeaume ramasse le PCQ et Éric Duhaime à Tout le monde en parle et fait rire tout le monde



François Legault a écouté un peu de musique pour se calmer. Il a choisi la pièce Don't Worry, Be Happy, dont il n'a vraisemblement pas saisi le message étant donné qu'il a passé les dernières semaines à avoir l'air en tab*rnak.

François Legault chante « don’t worry, be happy » au dernier jour de la campagne électorale, de passage au Marché public de Magog #qc2022 pic.twitter.com/zLW0uZ5XV0 — Geneviève Lajoie (@GLajoieJDQ) October 2, 2022

Les chefs votent

Généralement, les médias aiment bien couvrir le moment où les chefs de parti vont faire un petit X sur leur bulletin de vote et où ils déposent ce dernier dans l'urne, mais nous, on pensait ne pas le faire parce que c'est quand même un peu plate.

• À lire aussi: On a passé les chefs dans un générateur de nom de rappeurs et les résultats sont étonnants



SAUF QUE!



L'ami de cette rubrique Marc-André Gagnon a tweeté une vidéo qui montre une directrice de scrutin de la circonscription de Gouin s'en prendre aux journalistes qui essayaient de faire leur travail lorsque Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, allait exercer son devoir de citoyen.

Quel spectacle gênant. La directrice du scrutin d'@electionsquebec à l'oeuvre dans Gouin pendant que les médias tentaient de prendre des images de @GNadeauDubois... #QC2022 pic.twitter.com/pzylCsCLNc — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) October 3, 2022

Dans Gouin, la directrice du scrutin d'@electionsquebec Marie Vallée empêche les médias de faire leur travail pour prendre des images de @GNadeauDubois lors du vote. Elle s'est mise devant les caméras! Du jamais vu. "Je m'en fou", dit-elle en perturbant le déroulement. #QC2022 pic.twitter.com/GjiJBi5BPd — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) October 3, 2022

D'habitude, c'est plate parce qu'on sait ce qui va se passer, mais là, pour une fois, il est arrivé quelque chose d'étonnant. Hey ben.

L'analogie poche de Jean-François Lisée

Mordu de politique, l'ancien chef du PQ n'en rate pas une lorsqu'il s'agit de donner son opinion sur l'actualité.

Il est donc évident qu'en cette journée de scrutin, il allait prendre son porte-voix numérique pour inciter les gens à aller voter.

• À lire aussi: Voici les cinq chefs des partis principaux transformés en Pokémon



Mais il l'a fait avec une comparaison tellement boiteuse qu'elle doit être expliquée par lui-même dans son propre gazouillis.

Vous avez aimé la bande-annonce (la campagne) ?

Prenez votre ticket (le bulletin de vote) pour le film ! pic.twitter.com/kFFkxNFqfn — Jean-François Lisée (@JFLisee) October 3, 2022

C'est bien beau tout ça, mais le pop corn, c'est quoi? Le film, c'est quoi? Qui joue dedans? Pourquoi le plancher est collant????

On passe au vote

Il est 12h07 au moment de taper ceci. Il vous reste donc un peu moins de 8 heures pour vous prévaloir de votre droit de vote.



Allez-y, c'est gratuit! Et Dieu sait qu'il n'y a plus beaucoup d'activités gratuites de nos jours...



Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s