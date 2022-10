Voici les moins bonnes photos de chaque chef de parti sur de la musique quétaine et triste

La campagne électorale québécoise 2022 est derrière nous et l’heure est maintenant au bilan.



Au Sac de Chips, puisque nous avons accès à une merveilleuse banque de photos, nous avons donc choisi de vous offrir un petit spicilège des photos de la campagne sur lesquelles les chefs de la CAQ, du PCQ, du PLQ, du PQ et de QS sont les moins à leur avantage.

C’est, ainsi, notre forme d’hommage à François Legault, Éric Duhaime, Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois pour la campagne somme toute assez propre qu’ils ont menée.



Dans le fond, peut-être qu’on est déjà un peu nostalgiques... On devrait TOUJOURS être en campagne électorale!

C’est à voir CI-HAUT! ▲

