Jeanick Fournier a été refusée aux auditions de La Voix et Marc Dupré réagit

La grande gagnante de Canada’s got talent et révélation québécoise Jeanick Fournier était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir et elle a fait une révélation surprenante. Elle a été refusée à la plus grande compétition de chant du Québec, La Voix.

C’est lorsque Janette Bertrand, également invitée à l’émission, a demandé: «mais pourquoi nous, on ne vous a pas découvert avant?» qu’on a appris que la chanteuse de 49 ans avait été refusée aux auditions de La Voix. C’est-à-dire qu’après avoir chanté une première fois devant des évaluateurs, elle ne s’est pas rendue aux célèbres Auditions à l’aveugle présentées à la télévision devant le public et les quatre juges.

Le public et les invités ont semblé surpris d’apprendre la nouvelle, mais Guy A Lepage avait prévu le coup et demandé à Marc Dupré, coach par excellence de La Voix, de réagir par vidéo.

«Ça pas d’allure, c’est poche pour moi parce que tu m’aurais fait gagner. Tu m’aurais pris comme coach, parce que moi je t’aurais donné tout un argument. Moi, je connais Céline. Je veux te féliciter pour Canada Got Talent et pour ton album. Mais demain matin, première heure, on va trouver la personne de la production qui t’a dit non, et on va la poursuivre» a lancé l'ancien imitateur en riant.

La petite intervention du Dupré a bien fait rire la principale intéressée.

Par ailleurs, Jeanick Fournier a indiqué qu’elle avait récemment démissionné de son emploi de préposée aux bénéficiaires. La chanteuse profite de son prix de 150 000$ gagné à l’émission pour se gâter et gâter sa famille, en plus d'en avoir placé une partie.

