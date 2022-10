Voici quand la toute première série télé de suspense de Xavier Dolan sera diffusée

La toute première fiction à saveur de drame et de suspense de Xavier Dolan sera disponible sur le Club illico cet automne.

Mettant en vedette une impressionnante brochette d'acteurs (Julie Le Breton, Éric Bruneau, Patrick Hivon, Magalie Lépine-Blondeau, Julianne Côté, Xavier Dolan, Jasmine Lemée, Elijah Patrice et Pier-Gabriel Lajoie), La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, la première série écrite et réalisée par Xavier Dolan, promet de nous tenir en haleine dès le premier épisode.

Sur Instagram, le jeune réalisateur s'est dit vraiment excité par l'approche du début de l'émission. «J’ai tellement hâte... La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, sur @clubillico bientôt. D’autres nouvelles suivront.»

Le synopsis, inspiré de la pièce du même nom écrite par Michel Marc Bouchard, nous dit ceci: «Au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio inséparable. Pourtant, une nuit d’octobre, en 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs routes se séparent. Plus rien ne sera jamais comme avant. Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue thanatologue, Mireille retourne dans sa famille pour embaumer sa mère à la demande de celle-ci, et retrouve ses frères qu'elle n’avait pas revus depuis des décennies. Bientôt, les secrets et les rancœurs refont surface, s'entremêlant au deuil, et à une inarrêtable quête de vérité.»

Club illico

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé sera disponible sur le Club illico dès le jeudi 24 novembre prochain.

