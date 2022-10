Abeille Gélinas se jette dans l'eau froide en bobettes sur Instagram

Ce n'est pas la première fois que vous verrez une (presque) paire de fesses sur Instagram, mais vous avez la chance d’en voir une de plus alors que Abeille Gélinas pose en bobettes sur les réseaux sociaux.

La DJ de 43 ans a partagé un magnifique cliché sur le réseau social qui donne le goût de plonger!

Chez un ami dans le coin de Shawinigan, Abeille Gélinas en a profité pour se ressourcer et se mouiller les foufounes en bonne compagnie.

Ça l’air froid!

Elle accompagne sa publication d'un texte qui met le cliché en contexte:

«On y va ? Un deux trois...Plonger à travers ses peurs...pour en ressortir plus stable, avec ses idées plus claires et une énergie revitalisée, sans le brouhaha incessant de la ville et de ses pensées répétitives...c'est ce que cette escapade en nature et bain glaciale nous a apporté!», lance-t-elle.

«Le fait que l'une d'entre nous s'est permise d'écouter son impulsion d'enlever ses vêtements pour aller dans cette rivière naturelle, a permis aux autres de faire de même et se laisser ÊTRE tout simplement...sans filtre, sans le besoin de prouver ou de justifier quoi que soit. FREEDOM», explique la sœur de Mitsou.

«Tu as envie d'explorer quelque chose de nouveau? Danser, chanter, être nu dans le lac? GO AHEAD! Est-ce que tu te permets souvent d'écouter tes impulsions ?», conclut-elle.

En tout cas, Abeille est pas frileuse!

