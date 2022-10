La Momie: Brendan Fraser voudrait reprendre son rôle du Dr O'Connell

Brendan Fraser voudrait rejouer dans la Momie.

Fraser a joué dans les trois films de la momie entre 1999 et 2008, qui étaient eux-mêmes des remakes du film éponyme de 1932.

Dans ces films d'action et d'aventure fantastiques, l'acteur jouait le rôle de Rick O'Connell qui se rendait dans la Cité des morts et réveillait accidentellement un grand prêtre maudit doté de pouvoirs surnaturels.

Les films ont été refaits en 2017 avec Tom Cruise dans le rôle principal.

«C'était trop un film d'horreur, s'est exclamé Brendan Fraser à Variety à propos du remake de 2017. La momie doit être un film à sensations fortes, mais pas terrifiant et effrayant. Je sais à quel point c'est difficile de le réaliser. J'ai essayé de le faire trois fois. »

Malgré les défis de l'histoire, lorsqu'on lui a demandé s'il reprendrait le manteau, l'acteur a déclaré qu'il serait « ouvert à cela, si quelqu'un venait avec le bon concept ».

Ailleurs dans l’entrevue, l'acteur de 53 ans a parlé de la réaction à son dernier film, The Whale, où il joue le rôle d'un homme de 272 kilos qui tente de renouer avec sa fille.

Réalisé par Darren Aronofsky, The Whale a reçu des ovations de plus de cinq minutes à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto.

« J'étais ému parce que c'était la reconnaissance que ce que nous faisions avait un impact. Et ce genre de réaction est tout à fait nouveau dans ma vie professionnelle », a déclaré Brendan Fraser à propos de la réaction du circuit des festivals à son film.

