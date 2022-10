Cette jeune fille adorable devient virale après avoir expliqué à sa mère ce qu'elle ferait si elle est témoin d'intimidation

Ne cherchez pas plus loin, on a trouvé la solution miracle pour arrêter l’intimidation. On va envoyer cette petite fille adorable remettre les méchants à leur place!

Elle devrait faire le ménage dans la maison des gars à OD, ça leur ferait du bien et à nous aussi.

Cette jeune fille est devenue virale sur les réseaux sociaux après que sa mère lui ait demandé sa technique pour arrêter les gens qui disent du mal d’une autre personne.

Sa réponse est tout simplement ADORABLE!

«Je leur dirais: NON, on fait pas ça! Je leur ferais une face de même», dit-elle en faisant une grosse grimace.

La suite de son plan d’action part un peu à la dérape, mais que voulez-vous, on ne peut qu’en rire!

«T’es méchant ! Je vais te botter les fesses et baisser tes culottes et tes bobettes et tout le monde va voir ton pénis!», s’exclame-t-elle avec conviction.

Capture d'écran TikTok

La charmante et hilarante vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et cumulait près de 100 000 mentions j’aime sur TikTok vendredi.

Évidemment, tout le monde est tombé amoureux avec la jeune fille.

Avec de l’assurance comme ça, elle pourrait régler tous les problèmes dans sa cours d’école sans problème.

La franchise des enfants nous surprendra toujours!

