Pierre Bruneau quitte les bureaux de TVA pour la dernière fois et on est sur le bord des larmes

C’est sur sa page Facebook qu’André Robitaille partageait une poignante (et rigolote) vidéo du départ officiel du grand Pierre Bruneau des studios de TVA.

En effet, rappelons que M. Bruneau a quitté ses fonctions de chef d’antenne pour prendre sa retraite après 46 ans de service, il y a quelques semaines. Mercredi marquait son dernier passage dans les bureaux.

C’est effectivement après un tournage qu’André Robitaille s’est retrouvé à quitter la tour de TVA en même temps que Pierre Bruneau, qui, lui, quittait les lieux pour la toute dernière fois.

Photo Martin Chevalier

Dans un texte sous ladite vidéo, André Robitaille écrivait ceci :

«Cette semaine, j’ai vécu un beau moment et j’ai le goût de le partager avec vous comme ça s’est passé, pas de montage, comme si vous y étiez.Après l’enregistrement de l’émission Ça finit bien la semaine à TVA, où on rendait hommage à Pierre Bruneau, on m’avait invité en tant que surprise. Vous savez que nous sommes amis. Le hasard a fait que j’ai quitté l’immeuble en même temps que lui et Ginette», lance-t-il.

«Entouré des gens de la Fondation Charles-Bruneau, il s’apprêtait à sortir.Jusqu’à ce que je me rende compte que nous étions en train de vivre sa dernière vraie sortie de TVA après sa carrière! Le tout dans l’anonymat total, en privé! J’ai pris mon téléphone et j’ai capté rapidement ce moment historique. Pierre est un ami important dans ma vie et je suis heureux de faire partie de son entourage intime Cette vidéo (toute croche) est pour vous.», ajoute-t-il.

Encore une fois, nous souhaitons une agréable retraite au grand Pierre Bruneau.

