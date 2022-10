Des activistes véganes vident des pintes de lait sur le plancher d’épiceries pour manifester contre l’industrie laitière

Des militants pour la défense des droits des animaux ont trouvé une manière controversée pour faire connaître leurs revendications au Royaume-Uni.

Ils vident le lait contenu dans des cartons et des bouteilles sur le sol, dans des épiceries.

• À lire aussi: Un père de famille américain meurt parce que son GPS l'a conduit sur un pont détruit depuis 9 ans



Ce phénomène, récemment lancé par le groupe d’activistes Animal Rebellion, s’est produit dans de nombreux supermarchés à travers la Grande-Bretagne, où on l’appelle des «milk pours».



Évidemment, quand on parle ici de «lait», on ne parle que de lait produit par des vaches.



Sur la page Twitter de l’organisme, on peut voir plusieurs vidéos qui montrent des personnes, généralement des jeunes adultes, qui se rendent dans le rayon des produits laitiers d’une épicerie et qui versent le lait sur le sol, des comptoirs et d'autres endroits des magasins.

Milk Pours are currently happening across the UK. All are concerned individuals calling on the government to give us a livable future, a #PlantBasedFuture



Here's the latest milk pour happening in Edinburgh @waitrose pic.twitter.com/mawKIylEmI — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022



En agissant de la sorte, les manifestants espèrent attirer l’attention sur le fait que les industries du lait et de la viande animale sont extrêmement polluantes.

• À lire aussi: Cette artiste fabrique de magnifiques bijoux avec du sperme



«L'industrie laitière est incroyablement destructrice pour l'environnement. Les 5 plus grandes entreprises mondiales de viande et de produits laitiers sont désormais responsables de plus d'émissions de GES qu'Exxon, Shell ou BP. Nous avons BESOIN d'un avenir basé sur les plantes maintenant», a gazouillé l’organisation samedi.

The dairy industry is incredibly environmentally destructive.

🔥The world’s top 5 meat and dairy corporations are now responsible for more GHG emissions than Exxon, Shell or BP.

We NEED a #PlantBasedFuture now. And we must take action until @10DowningStreet listens. pic.twitter.com/fzUyyzy1qD — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022





Dans un autre tweet, Animal Rebellion a imploré les gouvernements de venir en aide aux agriculteurs pour que ces derniers puissent faire la transition vers la production d’aliments basée sur les plantes.

• À lire aussi: Maripier Morin publie une photo d’elle-même qui tire son lait



«Nous demandons aux gouvernements de soutenir les agriculteurs dans une transition urgente vers un système alimentaire à base de plantes et permettre aux terres libérées d'être réensemencées afin de restaurer les populations d'animaux sauvages», a déclaré le groupe militant sur Twitter.

Supporters of Animal Rebellion have just poured dairy over the meat counters at Harrods calling on the government to support farmers in the transition to a #PlantBasedFuture pic.twitter.com/s1YNtQ8XwW — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

Évidemment, plusieurs observateurs se sont scandalisés en constatant la quantité de lait gaspillée au cours de ces opérations.



Mais pour Animal Rebellion, il ne s’agissait pas de gaspillage.

• À lire aussi: Ce Québécois boit son Gatorade dans un bidon de 3 litres d’huile de canola



«Le lait de vache est gaspillé à partir du moment où il ne va pas au veau», a indiqué le groupe sur Twitter.

"The Milk is wasted the second it doesn't go to the calf" - Robert Gordon on LBC last night.



The solution is clear, a livable future for all is a #PlantBasedFuture



Sign up to take action in 2023 - Link In Bio pic.twitter.com/dpPO6LXeJB — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 16, 2022



Pour l’instant, aucun incident de «vidage de lait» ne semble avoir eu lieu au Québec, mais le phénomène pourrait très bien traverser l’Atlantique.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s