Kanye West affirme que les «médias juifs» s'en prennent à lui et que la mort de George Floyd est imputable au fentanyl

Au début du mois, le rappeur a suscité la controverse en menaçant, sur Twitter, de réserver un «death con 3 aux Juifs», en référence au programme d'alerte DEFCON des forces armées américaines.

Un grand nombre de célébrités et d'organisations juives ont condamné le comportement du rappeur et ses propos, et peu de temps après, le tweet a été supprimé par les modérateurs pour violation de la politique de la plateforme sur les discours de haine. Twitter a ensuite bloqué le compte de l'artiste, tout comme Instagram.

Lors d'une apparition dans l'émission Drink Champs diffusée dimanche, la star s'est lancée dans une autre envolée dans laquelle il a affirmé que son apparition prévue dans le talk-show The Shop sur YouTube avait été annulée parce que les «médias juifs» l'avaient bloqué à la suite de ses récents commentaires.

«Pourriez-vous vraiment organiser cette interview? Parce que (Maverick Carter, directeur général de SpringHill Company) n'a pas diffusé mon interview. Vous savez ce que je veux dire? Ils m'ont bloqué. Les médias juifs m'ont bloqué. C'est fou non?», a-t-il déclaré aux co-animateurs N.O.R.E. et DJ EFN.

Il a ensuite fait référence à son éviction de la banque JPMorgan Chase.

«JPMorgan, j'ai mis 140 millions de dollars dans JPMorgan, et ils m'ont traité comme de la merde. Alors, si JPMorgan Chase me traite comme ça, comment traitent-ils le reste d'entre vous? Je n'ai pas enfreint de loi», a-t-il ajouté.

Puis Kanye West s'en est pris à Dov Charney, le fondateur de Los Angeles Apparel. L'entrepreneur a apparemment refusé de sortir un ensemble de t-shirts «White Lives Matter», comme celui que Kanye West a porté lors de son défilé Yeezy à Paris le 3 octobre, en raison de ses commentaires controversés.

Il a également affirmé que quatre de ses concerts au SoFi Stadium de Los Angeles avaient été annulés.

«Un paparazzi qui prend une photo de vous, ça ne vous rapporte pas d'argent. Vous avez l'habitude de vous faire avoir par les médias juifs. Mais moi je dis qu'ils ont joué avec le feu trop longtemps», a poursuivi Kanye West.

«Tout d'abord, nous sommes sémites. Nous sommes juifs. Donc, je ne peux pas être (un) antisémite », a-t-il martelé, faisant écho aux théories du groupe extrémiste Black Hebrew Israelite, qui prétend que les Noirs sont des descendants de l'ancienne tribu d'Israël.

En plus de ces commentaires controversés sur les médias et le judaïsme, West a abordé le sujet de la mort tragique de George Floyd.



Le rappeur a affirmé que George Floyd était décédé à cause du fentanyl, un puissant opiacé disponible sur ordonnance.

Faisant référence au nouveau documentaire de Candace Owens, The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM, il a commenté: «Le jour où il est mort, il a dit une prière pendant huit minutes... Ils lui ont donné du fentanyl. Si vous regardez, le genou du gars n'était même pas sur son cou comme ça.»

George Floyd est décédé après que Derek Chauvin, l'un des quatre policiers à avoir procédé à son arrestation à Minneapolis, le 25 mai 2020, s'est agenouillé sur son cou et son dos pendant neuf minutes et 29 secondes.

Le policier a été reconnu coupable de meurtre et d'homicide involontaire en juin 2021 et a été condamné à 22 ans et demi de prison.

De plus, Kanye West a allégué que George Floyd lui avait «rappelé» son défunt ami Virgil Abloh, décédé à l'âge de 41 ans, en novembre 2021, d'un cancer.

Dans son entrevue, la star du hip-hop a également décrit Drake comme «le plus grand rappeur de tous les temps» et a affirmé que son premier épisode de Drink Champs, diffusé en novembre dernier, était plus populaire que l'épisode d'octobre 2021 de son ex-femme Kim Kardashian de Saturday Night Live.

Il a également suscité la polémique en se comparant au cofondateur d'Apple, Steve Jobs.

«Je suis plutôt un imaginatif, un visionnaire. Je rapproche les morceaux de notre culture. Même en ce moment, je veux apporter de la joie et des rires», a poursuivi la star de 45 ans.

En raison du contenu controversé de l'entrevue, les producteurs ont affiché un avertissement au début de la vidéo.

«Tous les points de vue ou opinions exprimés pendant le podcast sont uniquement ceux des personnes qui les expriment et ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Sean Combs, Revolt Media & TV LLC, ou de leurs sociétés mères et/ou affiliées respectives», ont-ils écrit.

