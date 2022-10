Les jeunes ne veulent plus que vous utilisiez l’emoji de pouce

L’emoji de pouce est mort. Du moins, c’est ce qu'ont proclamé plusieurs médias.

Eh oui, selon ce qu’on peut lire dans les pages du Forbes, la génération Z aurait officiellement «cancellé» le populaire émoji, ce qui a évidemment déclenché un autre lynchage facile des «jeunes wokes».

Mais il y a une explication à cette nouvelle.

Récemment, quelqu’un de 24 ans expliquait sur Reddit que de recevoir un «Thumbs up» dans une conversation texto le rendait mal à l’aise. Plusieurs autres jeunes ont exprimé leur accord, ajoutant que l’utilisation de l'icône était «passif agressif» ou encore impolie, surtout dans un contexte de travail.

Si cela peut paraître évident pour la génération qui a grandi avec Internet, certains membres des générations plus anciennes ont un peu de difficulté à comprendre ce concept.

Mais pourquoi donc?

Si vos parents sont plus vieux que vous, vous avez sûrement déjà vécu une des situations suivantes.

Simulation 1:

Moi: «Allô papa! Finalement, on risque d’arriver un peu plus tôt, est-ce que 15h, ça va pour toi?»

Papa: *emoji de pouce

Simulation 2:

Moi: «Bonne fête des Pères. Je t’aime.»

Papa: *2 emojis de pouce

Simulation 3:

Moi: «On a eu un petit accrochage sur la 15. Tout le monde est ok, mais on a quand même eu peur.»

Papa: *emoji de pouce

Évidemment, il n’y a rien d’insultant ou de violent avec le thumbs up, mais il ne dégage pas beaucoup d’émotions. C’est un peu l’équivalent visuel de dire: ok. Ça serait aussi l’équivalent virtuel de croiser quelqu’un qu’on connait bien à l’épicerie et se faire envoyer un petit signe de sourcil rapide, tout au plus.

On aurait donc tendance à penser que ça serait facile à comprendre pour la génération qui est fâchée quand les gens ne sourient pas au restaurant.

Mais ces nuances sont difficiles à saisir quand on ne connaît pas les codes de l’Internet.

Pourquoi c’est important tout ça?

Ces détails sont de plus en plus importants à comprendre. Dans une étude menée par Adobe, une majorité des répondants perçoivent l’utilisation d’emojis dans un cadre professionnel de façon positive.

69% des gens croient qu’une bonne utilisation d’un petit dessin dans un message peut vous faire paraître plus sympathique, et 59% trouvent que ça peut vous faire paraître plus crédible.

Par contre, une utilisation maladroite de l’emoji pourrait affecter la façon dont vos collègues vous perçoivent.

Quoi faire alors?

Si le pouce levé peut paraître froid et passif agressif, voici d’autres emojis qui vous feront paraître plus amical.

La face entourée de coeurs

Le chapeau de cowboy

Le détective

Essayez-les, vous nous en donnerez des nouvelles.

#poucebleu

