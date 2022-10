On a essayé d’atteindre le confort suprême automnal grâce aux objets les plus réconfortants

Les blés ne sont plus mûrs et la terre recommence à être mouillée. Les grands labours dormiront bientôt à nouveau sous la gelée. Bref, l’automne est plus qu’à nos portes: il est littéralement en train d’enlever ses «chouclaques» dans le portique.

À ce temps-ci de l’année, on a tous besoin de chaleur. Nos muscles ont besoin de se faire masser. Notre âme a besoin d’apaisement. Et notre bouche a besoin d’arcs-en-ciel de saveurs.

Au Sac de Chips, on a décidé de remédier à tous ces problèmes en essayant différents objets qui ont la prétention d’améliorer notre bien-être. C’est à voir dans la vidéo CI-DESSUS!

Mais surtout, on a profité de l’occasion pour déguster un délicieux duo soupe et sandwich de Tim Hortons, la combinaison parfaite pour s’offrir un peu de réconfort l’automne venu.

Comme vous le verrez, on a beaucoup apprécié la soupe poulet et nouilles, qui est maintenant préparée avec plus de poulet, et sans colorants, saveurs ou agents de conservation artificiels.

En fin de compte, c’est en combinant tous les éléments (et en croquant dans un Club à la Tim avec dinde et bacon!) qu’on a pu atteindre le nirvana... N’oubliez pas, le confort, c’est un tout!