On a goûté aux 2 nouveaux gâteaux Vachon et voici comment ça s’est passé

On sait tous que deux négatifs forment un positif. Mais qu’est-ce qui arrive quand on combine deux positifs? Par exemple, si on fusionne deux délicieux gâteaux, est-ce que le résultat sera un troisième délicieux gâteau?

Vachon a décidé de tenter l'expérience en lançant deux nouveaux gâteaux qui sont eux-mêmes des fusions de deux de leurs populaires gâteaux et nous sommes très excités.

Ça fait beaucoup de mathématiques, on vous explique

Depuis deux semaines, on peut retrouver les Ah Louis (combo de Ah Caramel! et Jos Louis) et des Passion Caramel! (combo de Ah Caramel! et Passion Flakie) sur les tablettes des épiceries du Québec.

Évidemment, le Sac de chips est toujours partant pour essayer de nouvelles collations donc quand Vachon nous a invités à goûter le tout, on s’est garrochés à l’épicerie pour acheter une boîte. Ok, on en a acheté plusieurs boîtes.

Après être passé à la caisse, Philippe (un membre de l’équipe) n’a pas pu attendre d'être dans l’auto et il a déballé un Ah Louis directement dans le stationnement.

«Crime que c’est bon» s’est-il exclamé avec la bouche pleine comme un pas de classe.

Notre verdict plus détaillé que «Crime que c’est bon» du Ah Louis

Le Ah Louis est identique à un Ah Caramel!, mais à l’intérieur, au lieu d’être du gâteau blanc, on retrouve le mythique gâteau au chocolat rouge du Jos Louis – aussi connu sous le nom de Red Velvet! (Parce que oui, Vachon faisait des Red Velvet bien avant que ça devienne ultra-populaire grâce à la fameuse mode des cupcakes de 2012.)

Résultat: c’est meilleur que la version maison qu’on a déjà essayé de patenter avec nos deux gâteaux préférés.

Une fois rendue dans l’auto, Caroline (la cheffe de contenu du Sac de chips) s'est empressée d'y goûter à son tour. Sa réaction a été semblable à celle de Philippe, mais elle s’est abstenue de sacrer. «C’est bon ça», a-t-elle affirmé.

Pour goûter au Passion Caramel!, l’équipe a attendu de sortir de l’auto, question de ne pas faire de miettes partout.

Notre verdict plus détaillé que «Crime que c’est bon ça aussi» du Passion Caramel!

Tout comme le Ah Louis dévoré ci-haut, le gâteau feuilleté a aussi un riche goût de caramel agréable sous la dent.

Le caramel remplit bien la surface feuilletée du dessert, rendant le tout pas du tout sec. Tout est meilleur avec du caramel. Bon, il faut avouer que le Passion Flakie original avait quand même l’avantage d’être l’un des seuls gâteaux Vachon avec une belle portion de fruits (genre). Mais on va se le dire, du caramel, c’est aussi l’fun que des fruits!

En le mangeant, on a fait beaucoup de miettes quand même, mais ça fait partie de son charme.

Ces deux gâteaux valent définitivement la peine d'être essayés.

Hystérie collective

Évidemment, l’équipe du Sac de chips n’est pas la seule fan des petits gâteaux Vachon. Après tout, ça fait déjà deux semaines qu’ils sont disponibles sur les tablettes, alors vous pouvez vous douter que nous ne sommes pas les seuls fins finauds à y avoir goûté.

Sur TikTok, un dénommé Étienne a créé un compte dans lequel il témoigne son amour pour Vachon, tout en montrant les objets insolites qu’il a accumulés au cours des années.

Notre vidéo préférée: sa compilation Big Shiny Vachon 1999, qui regroupe des classiques inspirés de vos gâteaux Vachon.

En boni: test de goût à l’international

À peine quelques heures après avoir acheté les nouveaux desserts, l’équipe du Sac de chips avait une fin de semaine prévue au Nouveau-Brunswick. Nous avons gentiment accepté de partager nos gâteaux avec des résidents de notre province voisine.

Les phrases suivantes ont été entendues: «Ça a vraiment bon goût» et «C’est bon à plein ça».

Un homme dont le Ah Caramel! est le gâteau Vachon préféré a même lancé: «C’est meilleur que l’original!»

Que ce soit pour goûter au Ah Louis ou au Passion Caramel!, garrochez-vous à l’épicerie pour les essayer et n’hésitez pas à nous faire part votre verdict dans les commentaires.