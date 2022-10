Simon-Olivier Fecteau se fait voler deux citrouilles et veut retrouver les ravisseurs comme Liam Neeson

Les décorations d’Halloween sont sorties et les costumes sont prêts: il ne reste plus que quelques jours avant le moment le plus effrayant de l’année.

Mais certains ont déjà commencé à jouer des tours désagréables.

Simon-Olivier Fecteau a été victime d’un vol de citrouilles à son domicile et il est prêt à retrouver les coupables.

Puisque plusieurs ont déjà remarqué la ressemblance entre le comédien québécois et l’acteur américain Liam Neeson, notre victime de cambriolage de mini-citrouille a décidé d’embrasser cette similarité afin de lancer un message aux ravisseurs.

Le public a fortement réagi à la publication de Fecteau et ne comprend toujours pas pourquoi des gens voudraient briser le décor d’Halloween chez quelqu’un d’autre.

Par contre, tout le monde est d’accord sur le fait que Liam Neeson et Simon-Olivier se ressemblent étrangement.

On en connait un qui sait comment se déguiser le 31 octobre prochain.

On a aussi vraiment hâte de voir quel sort il réservera aux fameux voleurs de citrouilles.

