Drew Barrymore n'a pas fait l'amour depuis 2016

Drew Barrymore n'a pas eu de relation sexuelle depuis 2016.

Le mois dernier, la star a déclaré avec humour lors d'une chronique dans son émission, The Drew Barrymore Show, qu'elle pourrait passer «des années» sans avoir de relations sexuelles en réponse à la récente révélation d'Andrew Garfield selon laquelle il s'est abstenu pendant six mois alors qu'il se préparait pour son rôle dans le film de 2016, Silence.

Dans un article de blogue publié dimanche, elle a expliqué que ses priorités avaient changé depuis sa séparation d'avec son mari Will Kopelman, le père de ses filles Olive, 10 ans et Frankie, 8 ans, en 2016.

«Depuis que je suis entrée dans la vie en tant que mère célibataire, je n'ai pas pu avoir de relation intime, a-t-elle partagé. J'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler sur moi-même et d'apprendre ce qu'est la parentalité, encore une fois, quelque chose qui n'était pas exactement clair pour moi en grandissant, et j'ai eu de nombreuses leçons d'apprentissage sur mon chemin. J'ai été intimidée. J'ai été triomphante. On m'a demandé d'être éduquée de toutes les manières possibles. La vérité est que c'est différent pour chaque famille et chaque individu, mais j'ai dû essayer de trouver ma propre voie.»

Drew Barrymore a ensuite raconté qu'une femme dans un cours de gym l'avait récemment accusée de «détester le sexe». En réponse, elle a affirmé que ce n'était tout simplement pas le cas.

«Donc, pour mémoire, je ne déteste pas le sexe! Je viens enfin de réaliser que l'amour et le sexe ne sont tout simplement pas la même chose. J'ai cherché toute ma vie ce que c'est d'être une femme calme et non pas une grosse fêtarde», a poursuivi la star de 47 ans, faisant référence à son enfance mouvementée.

«De plus, quand vous grandissez et que vous êtes marié, avez des enfants et que vous pensez que vous ne serez qu'avec cette seule personne pour le reste de votre vie et que cela n'arrive pas? Cela m'a profondément secouée, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais j'ai la chance d'avoir plein d'amour dans ma vie: j'ai mes deux filles, et pour la première fois de ma vie, il y a aussi de l'amour-propre», a-t-elle ajouté.

Si elle n'a pas de «relation intime» depuis un certain temps, cela n'empêche pas Drew Barrymore de recommencer petit à petit à faire des rencontres.

Lors d'un récent épisode de son talk-show, elle avait cependant révélé qu'un homme avait arrêté de lui répondre après une sortie.

«Cela m'a vraiment blessée parce que cette personne et moi avons eu un super rencard et avions prévu de nous retrouver ce week-end», a-t-elle lancé d'un soupir.

