Rachid Badouri dévoile qu’il a eu un enfant il y a presque un an et fait une confidence bouleversante

Lors de son passage à l’émission La tour, lundi soir, Rachid Badouri a pris tout le monde par surprise et a fait une étonnante confidence.

«Faut que je fasse une confidence [...] Je ne l’ai pas dit à personne», lançait nerveusement l’humoriste et animateur.

À travers un mélange de plusieurs émotions, il a confié que lui et sa conjointe avaient accueilli un deuxième enfant, et ce, depuis près d’un an.

«Je disais toujours [dans les médias] que j’avais une fille, mais j’ai deux enfants. Je ne l’ai pas caché [...] J’ai une petite fille de huit ans [...] puis j’ai une fille qui va avoir un an dans un mois», a-t-il révélé.

Il a ensuite précisé la triste raison pour laquelle il a gardé ce magnifique cadeau de la vie secret:

«La raison pour laquelle on n’en parlait pas, c’est qu’un an et quelques mois avant, on a perdu une fille», révélait-il, visiblement ému.

Capture d'écran

«Je ne suis pas superstitieux; je suis quelqu’un qui a la foi, mais on est devenu, excusez-moi l’expression, fucking superstitieux, mais grave! À un point où on n’en parlait pas à personne», a-t-il ajouté, faisant référence au deuil périnatal que son amoureuse et lui ont vécu.

«Ma sœur, qui habite en France, a vu ma femme enceinte à travers Facetime, c'est là qu'elle s'en est rendu compte, elle s'est fâchée contre moi et je lui ai expliqué, elle a compris.» «On n’a pas voulu médiatiser ça et en parler», déclarait-il. On a deux filles extraordinaires, je suis le papa le plus comblé au monde.»

La petite fille en question se prénomme Kiana-Brooklyn et elle soufflera sa première bougie le mois prochain.

Rachid Badouri a ensuite révélé que c’est sa conjointe qui lui a donné «le feu vert» quant à l’annonce publique de l’existence de ce deuxième enfant.

Il a également souligné la force de cette dernière qui n’a jamais baissé les bras tout au long de cette douloureuse épreuve. Et avec beaucoup de délicatesse, il a ajouté qu’elle a malheureusement dû accoucher de l’enfant décédé.

À la fin du segment de l’entrevue, Rachid a fait part de sa reconnaissance face à la vie pour cette deuxième petite fille, promettant que tout le monde se porte bien.

L'extrait est à voir dans la vidéo ci-haut ▲

Les épisodes de La Tour sont disponibles en rattrapage ici.

