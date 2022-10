Intimidation à OD Martinique: Philippe, Isaac et Félix exclus par la production

Grosse nouvelle à Occupation Double: la production a annoncé mercredi qu’elle excluait de l’aventure les candidats «directement associés à l’intimidation», c'est-à-dire Philippe, Isaac et Félix. La nouvelle tombe quelques heures après le retrait de commanditaires mécontents du climat toxique dans la maison des gars.

«La production de OD Martinique annonce qu’elle retire les candidats directement associés à l’intimidation de l’aventure. Les candidats, et leurs familles, seront encadrés et soutenus pour faire face à ce revirement», déclare Productions J, par voie de communiqué.

Il faut savoir que de nombreux fans de l'émission n'ont pas digéré l'attitude de certains gars, en particulier Philippe, Isaak et Félix, à l'endroit de Jonathan (choix du public pour entrer dans les maisons) et Tommy.

Les autres candidats recevront une formation «afin de les sensibiliser et de les outiller face aux actes d’intimidation et aux moyens de les éviter». Cette formation sera donnée par Stéphane Villeneuve, professeur à l’UQAM au département de didactique et expert en intimidation.

Les candidats recevront également la visite d’India Desjardins, qui ira leur parler de communication non violente.

Des commanditaires claquent la porte

Mercredi, deux entreprises québécoises s'étaient dissociées d'OD Martinique. Shop Santé, qui se spécialise dans les suppléments alimentaires a ouvert le bal, puis la marque de vêtements Oraki lui a emboité le pas.

Dans un message partagé sur Instagram, Shop Santé écrit: «Chez Shop Santé, nous choisissons nos partenaires avec minutie; leurs valeurs ainsi que leurs agissements doivent refléter les nôtres. Suivant certaines actions, comportements et décisions prises par l’équipe de production d’Occupation double, nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat, et ce, pour l’ensemble des saisons à venir.»

L’entreprise basée à Blainville, dans les Laurentides, étant liée par contrat pour la saison en cours, qui est tournée avec une longueur d’avance par rapport à la diffusion, le partenariat est maintenu jusqu’à la fin de cette édition-ci.

Parlant d’une situation «préoccupante», Shop Santé ajoute: «Nous croyons que l’intimidation n’a pas sa place en société, ainsi qu’à la télévision, peu importe la raison. Nous croyons aussi que le respect, le bien-être et la cohésion devraient être mis de l’avant.»

Sur Facebook, Oraki a pour sa part indiqué: «À la suite des comportements de certains candidats d’Occupation double et à la gestion de cette situation par la production jusqu’à maintenant, nous avons décidé de mettre un terme à notre partenariat avec l’émission». Même constat que pour Shop Santé, Oraki ne peut se «dissocier dans l’immédiat», comme l’émission est tournée et montée avec quelques semaines d’avance sur la mise en ondes.

«Nous nous positionnons fermement contre l’intimidation sous toutes ses formes et ses degrés, poursuit Oraki. Nous souhaitons mettre en lumière notre tolérance zéro face à ces comportements. La situation ne devrait en aucun cas être acceptée, peu importe le média ou le canal de diffusion.»