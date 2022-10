Meghan Markle apprend le français sur Duolingo

La duchesse de Sussex a comme passe-temps de perfectionner son apprentissage de la langue de Molière.



Celle qui a déjà fait ce que le Canada devrait faire (ie. quitter la monarchie britannique) a en effet révélé au magazine Variety qu’elle aimait pratiquer son français sur Duolingo quand Harry et elle se retrouvent seuls.

• À lire aussi: Les gens ne comprennent pas pourquoi Harry était assis dans la 2e rangée au funérailles d’Elizabeth II



«Une fois que les enfants sont couchés et que j’ai fait mon Wordle, ou que j’ai fait mon 10 minutes de Duolingo... Je veux vraiment ré-apprendre le français! Je l’ai étudié pendant 4 ans à l’école secondaire et ensuite, il a juste disparu», a raconté l’actrice devenue princesse dans une vidéo disponible sur le compte TikTok du magazine américain.



Ensuite, Son Altesse Royale la duchesse de Sussex, comtesse de Dumbarton, baronne Kilkeel a expliqué que Son Altesse Royale le prince Henry Charles Albert David, duc de Sussex, comte de Dumbarton, baron Kilkeel et elle sont comme le commun des mortels: quand ils finissent par ouvrir la télé, ils cherchent éternellement de quoi de bon à regarder avant de se tanner et de ne rien regarder au final.

• À lire aussi: Le prince Harry et le prince Charles ont coupé les ponts, selon Meghan Markle



Dans tous les cas, il est intéressant de constater que l’actrice hollywoodienne devenue membre de la famille royale britannique démontre plus d’intérêt pour l’apprentissage du français que bien des gens habitant au Québec.



Peut-être aussi que messieurs PSPP et GND pourraient éventuellement converser avec elle, en français il va sans dire, pour en savoir davantage sur l’art d’envoyer paître le nouveau roi Charles III...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s