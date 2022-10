Un camionneur se secoue la bizoune tandis qu’il est à moitié sorti par la fenêtre de son camion sur l’autoroute

Une étrange vidéo est devenue virale dans les derniers jours aux Pays-Bas.



Dans celle-ci, on peut voir un homme à moitié sorti par la fenêtre du conducteur d’un camion lourd circulant à haute vitesse sur une autoroute de la Frise-Occidentale, une région du nord de la Hollande.

En plus du fait que personne ne semble aux commandes du poids lourd, ce qu’il y a de plus troublant dans les images s’étant propagées rapidement sur la toile est que l’homme pose des gestes obscènes avec ses parties génitales. On pourrait même être tentés de dire qu’il se masturbe allègrement.

(ATTENTION: bien que les images ci-dessous soient légèrement floutées, on comprend très bien ce qui s'y passe)

La preuve que les hommes savent faire 2 choses en même temps. pic.twitter.com/99QLNXbfmI — Jason Burne (@Monty_Brogan69) October 18, 2022



Comme le souligne le média local OnsWestfriesland, VSVD, l'entreprise de transport de Zwaagdijk-Oost pour laquelle travaille le camionneur fautif, est maintenant inondée de questions des clients et des médias.

C'est pourquoi elle a partagé une déclaration dans un groupe Facebook de personnes qui apprécient ses services.

«Nous demandons à nos chauffeurs de bien se comporter sur la route, avec les clients et dans leurs activités quotidiennes. Nous n'avons aucun contrôle sur ce genre d'actions. Notre entreprise est soucieuse de la sécurité au quotidien et après cet événement, nous continuerons certainement dans cette voie», écrit notamment le porte-parole de l’entreprise.



Toutefois, le chauffeur du camion est loin d’être tiré d’affaires.



Les services de police des Pays-Bas sont désormais au courant de l’affaire et une enquête a été ouverte.

«Des images sont apparues sur les réseaux sociaux d'un chauffeur de camion qui se tient par la fenêtre de son véhicule en mouvement et fait des gestes obscènes. En concertation avec le procureur de la République, nous ouvrons une enquête sur le comportement du conducteur. Dans cette enquête, nous examinons la mise en danger causée par ce comportement et le conducteur impliqué devra bientôt se présenter pour un interrogatoire», a indiqué l'unité de police nationale du Nord-Ouest des Pays-Bas.

La morale de cette histoire: si vous avez envie de vous offrir un peu de plaisir en solitaire, attendez donc sagement d’être rendu chez vous.

