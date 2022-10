12 scandales de télé-réalités qui ont marqué le Québec

L’histoire de la télé-réalité au Québec (et dans le monde) est parsemée de quelques scandales.

Telles des Fabienne Larouche, nous nous sommes laissé inspirer par quelques événements de l’actualité (voir point 7) et avons décidé de dresser la liste suivante.

Voici donc 12 scandales que nous ont offerts les télé-réalités québécoises:

1. Le Internet-gate à l’île de l’amour

Comment oublier le scandale de Las Terrenas du printemps 2022.

Les candidats Jacob, Kharl et Mathieu ont eu accès à Internet et en ont profité pour communiquer avec des gens au Québec, contre toutes règles de la bonne téléréalité qui enferme des gens dans une maison en espérant que le drame pogne.

Résultat, Kharl a gâché la plus grosse twist de la saison alors que la prod a dû intervenir.

Le public et la prod ont ensuite rapidement oublié la tricherie et ont élu le couple d’Amanda et Mathieu grand gagnant de la saison 2...

2. Joanie et Sandrick à OD 2017

La connexion entre les deux participants d’OD Bali a surpris tout le monde. Après une séance malaisante de yoga tantrique, ils ont poursuivi leur aventure ensemble avant que tout éclate.

On a appris par la suite que Sandrick était un «joueur» qui voulait gagner l’aventure à tout prix et que Joanie avait malheureusement été la «joueuse» dont il avait besoin...

Malgré tout, les deux candidats se sont revus à l’émission À table avec mon ex et tout est rentré dans l’ordre.

Personne ne peut par contre oublier leur fameuse séance de yoga qui nous a tous fait crisper de l’intérieur.

3. Jimmy qui annonce être danseur nu à OD en 2010

L’homme à la personnalité colorée a réussi à étonner tout le monde lorsqu’il a avoué à Judith qu’il était danseur au 281 lors d’un souper pendant le voyage final.

Avant Isaack et Walide, il y a donc eu Jimmy. La seule différence c’est que les réseaux sociaux n’étaient pas aussi actifs en 2010.

4. Kevin qui se fait intimider par Mathieu et sa gang à OD Afrique du Sud

L'arrivée de Kevin dans l’aventure d’OD Afrique du Sud en 2019 a eu l’effet d’une bombe dans la maison des gars. Un certain Mathieu s’est senti menacé et a intimidé le pauvre Kevin, ce qui a énormément fait jaser à l’époque.

Kevin est reparti avec le prix du coup de cœur du public et revenu l’année d’après à OD Chez Nous, grâce à une twist qui a ramené plusieurs anciens des autres éditions d’Occupation Double dans l’aventure.

5. L’élimination d’Audrey-Louise à Star Académie

Le départ d'Audrey-Louise à l’édition 2022 de Star Ac a semblé particulièrement difficile à accepter pour les fans.

L'annonce du départ de la chouchou du public ne s'est pas faite sans créer de remous sur les réseaux sociaux, alors que de nombreux téléspectateurs se sont dits surpris, tristes et même fâchés de la voir partir.

Une pétition a été lancée et les professeurs ont été accusés de favoriser leurs candidats «choucous».

6. Des légendes du hockey se chamaillent après un match de la série Montréal-Québec

On se souvient de la série Montréal-Québec de 2010 moins à cause des matchs de hockey intenses, que de l’animosité entre les entraîneurs en dehors de la glace.

Ce petit bijou explique bien notre propos.

7. L’intimidation des candidats de OD Martinique 2022

Nous en sommes maintenant rendus au scandale qui a inspiré cette grande liste non exhaustive.

Un mois après le début de l’aventure et confrontée à la grogne populaire et la perte de nombreux commanditaires, la production a décidé de retirer des candidats à cause de leur comportement problématique.

En effet, de nombreux fans de l'émission n'ont pas digéré l'attitude de certains gars, en particulier Philippe, Isaack et Félix, à l'endroit de Jonathan (choix du public pour entrer dans les maisons) et de Tommy.

Pas moins de quatre entreprises se sont dissociées de la télé-réalité et plusieurs se demandent si Occupation Double sera de retour l’an prochain.

8. Loïc à Célibataires et nus, ou encore le gars de «Gros bras, gros totons, gros char»

On se rappelle de Loïc grâce à ses propos dérangeants prononcés tout nu en 2016.

Il voulait une fille «avec les totons refaits, genre 10 000$» et avait finalement versé sa bière sur sa date parce qu’elle avait «versé de l’eau dans ses cheveux et l’avait décoiffé». Le Québec avait fortement réagi au comportement problématique de Loïc lors de son passage à l’émission.

Quelques années plus tard, il a fait de nouveau la manchette grâce à son TikTok: «Gros bras, gros totons, gros char».

9. Sébastien Tremblay de Loft Story 4 qui n’aurait pas reçu ses prix

Après avoir été celui qui avait fait le plus de gains en argent en 2007 à Loft Story 4 (sans toutefois gagner), le «méchant» Sébastien Tremblay n’avait toujours pas reçu les 75 000$ qu’il avait remportés lors de la grande finale de l’émission.

Il voulait d’ailleurs déposer une plainte contre la production qui organisait déjà une cinquième saison sans même avoir payé les participants de la saison 4.

On imagine que tout est rentré dans l’ordre puisque Sébastien est revenu pour Loft Story 6: La Revanche en 2009, et cette fois, il a remporté les plus grands honneurs.

10. Deux candidats de L’amour est dans le pré se sont fréquentés avant le début de l’émission

En 2016, le producteur laitier de Sherbrooke, Alexandre P., avait déjà fréquenté une candidate avant le début des tournages.

Ils avaient bien sûr le but de remporter la totale, mais la prétendante Julia avait tout avoué à la production de l’émission quand Alexandre était tombé sous le charme d’une autre candidate.

SCANDALE!

Imaginez-vous donc qu’Alexandre n’a même pas choisi Julia finalement. Il a «suivi son cœur» et a choisi la candidate Liliane.

11. Alexandre et son agressivité à OD 2021

Différentes allégations d’agressivité et de violence contre Alexandre d’OD dans l’Ouest ont finalement conduit à son départ de l’émission.

Les téléspectateurs ont fini par en avoir assez de le voir lancer des verres et péter sa coche à plusieurs reprises, ce qui a finalement poussé la prod à réagir.

12. Claude Dubois dépose une injonction contre sa propre télé-réalité «Dubois en réalité»

Cette nouvelle avait pris tout le monde par surprise en 2010. En effet, ainsi que l'avait précisé l'artiste en entrevue, «nous avons un droit de regard sur le contenu de l'émission. Il était essentiel pour nous de participer au montage».

N’ayant pas approuvé l’épisode prévu ce soir-là, Claude Dubois avait demandé à la cour supérieure du Québec de poser une injonction afin que ledit épisode ne soit pas diffusé.

«Dubois en réalité», qui n’aura au final pas duré longtemps, était une émission qui suivait le chanteur, sa femme Crystal et leurs deux enfants, William et Melody Cléa.

C’est un épisode de «Rire et délire» qui a joué à la place.

