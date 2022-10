Lysandre Nadeau réagit aux commentaires négatifs par rapport à son rôle dans STAT

Lysandre répond aux commentaires désobligeants et met les choses au clair concernant son apparition dans la quotidienne de Radio-Canada STAT.

L'influenceuse incarne Romane, la conjointe d'une patiente de l'hôpital, depuis le 10 octobre dans la série STAT avec Ludivine Reding, Virginie Ranger-Beauregard et Lou-Pascal Tremblay.

ICI tou.tv / STAT

Bien que plusieurs soient ravis de la voir à l'écran, Lysandre reçoit quelques commentaires choquants sur sa manière d'avoir obtenu le rôle.

Lysandre Nadeau n'aura pas un trophée d'interprétations 😩😩 — L'agent fait la farce (@lifeislife198) October 11, 2022

La créatrice de contenu a abordé la situation dans une suite de stories publiées sur Instagram.

Elle débute en disant « Hello, je viens de lire des commentaires sur Facebook... Ça commence toujours très mal quand c'est ça, par rapport à mon apparition dans STAT, du fait que je suis une influenceuse qui n'a pas eu de formation en acting pis qui a eu un rôle... ».

Instagram / Lysandre Nadeau

La future maman fait le point sur la manière dont elle a obtenu le rôle de Romane. « Je tiens à dire que je ne mets pas la tête dans le c*l. Je suis consciente que j'ai peut-être eu un privilège face à ma présence sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait une audition comme tout le monde et puis ça a toujours été ça, pour tous les rôles que j'ai eu, sauf Shoresy, une série où je joue moi-même, donc je n'avais pas besoin d'une audition pour jouer Lysandre Nadeau, parce que c'est moi.»

Instagram / Lysandre Nadeau

Lysandre poursuit. « C'est très important pour moi quand j'arrive sur un plateau de montrer aux autres que je ne prends pas ça pour acquis, que je respecte énormément le métier, que je sais que je n'ai pas de formation. J'arrive préparée, en sachant mes répliques, je demande aux autres acteurs s'ils sont à l'aise de me guider à travers ça et je suis très à l'aise de prendre les critiques...J'ai quelques chose à prouver quand même, je n'ai pas envie d'être là juste parce que j'ai des abonnés. Je fais mon possible et j'aime faire ça. »

La créatrice de contenu fait référence aux différents rôles qu'elle a tenu dans différents films et séries. Elle a participé à deux longs métrages et c'est le troisième rôle qu'elle intrerprète qui passe à la télévision.

Lysandre complète en partageant que d'être devant la caméra est un rêve qu'elle a depuis qu'elle est toute petite.

