Un animateur français s’en prend à Mathieu Bock-Côté, mais on ne remarque que son horrible imitation de notre accent et les sempiternels clichés sur le Québec

L’animateur de l’émission Quotidien diffusée en France sur les ondes de TMC, Yann Barthès, n’a pas su éviter le piège.



Proposant à ses auditeurs un petit éditorial sur le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, qui fait également carrière en France (notamment sur la chaîne CNEWS), Barthès a été incapable de parler du personnage médiatique québécois controversé sans faire appel à la panoplie de stéréotypes desquels on est écoeurés.

Il a, de plus, bien pris soin d’y aller de la plus malaisante imitation de l’accent québécois qu’on ait pu entendre depuis au moins le début du mois d’octobre.

Il n’est pas possible d’intégrer la vidéo en question dans cet article, mais vous pouvez aller la voir EN CLIQUANT ICI.

Parlant de MBC, Barthès dit: «l’immigré québécois de CNEWS, Mathieu Block-Côté, le chum de Montréal, qui a rien à foutre ici, le chum de Tchicoutimi, qui se pogne sur la France. Se pogner, c’est se branler».

Tout ça en roulant ses R pendant que défilent des images de bûcherons, de hockey, d’une triste poutine et de cabane à sucre, au son de La Bottine souriante.

Capture d'écran / TMC - TF1





Il annonce ensuite le nom de sa chronique: «Ferme ton tabernacle!»



On ne sait pas ce que cela signifie, mais apparemment nos cousins hexagonaux trouvent ça drôle.



Après, que l’on soit d’accord ou non avec les propos de Bock-Côté n’a plus d’importance: on ne cherche qu’à comprendre la mystérieuse signification de «Ferme ton tabernacle!»

L’animateur conclut en disant: «Il ne veulent vraiment pas récupérer, Radio-Canada?», ce qui témoigne très bien de la piètre recherche effectuée au sujet de MBC lors de la rédaction de cette capsule.



Bref, Barthès, qui est habituellement pertinent, aurait certainement dû prendre deux minutes pour lire notre petit guide de choses à ne pas faire, pour les médias français, lorsqu’ils parlent du Québec.



