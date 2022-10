Un épisode de La journée (est encore jeune) est retiré des ondes et tout le monde se demande pourquoi

Mercredi a été un jour sombre pour les fans de la populaire émission radio-canadienne La journée (est encore jeune).

Tous ceux qui attendaient jusqu’à 16h30 pour écouter l’épisode sur Ohdio sont arrivés face à une impasse. L’épisode n’était pas là.

Des publications ont été faites à ce sujet dans le groupe Facebook de l’émission pour essayer de démystifier le mystère.

Les fans ont commencé à capoter. Heureusement, il restait la rediffusion à 20h30 sur les ondes terrestres. Mais coup de théâtre. C’est plutôt une reprise d’une émission de la semaine dernière qui fut diffusée.

Non seulement l’épisode est nulle part, mais les publications sur les réseaux sociaux annonçant les invités du jour ont été effacées....

Les nombreux fans de LJEEJ ont désespérément essayé de trouver de l’information quant à pourquoi les 30 minutes de radio pleines de inside jokes n’étaient pas en ligne, mais sans succès.

Comme l’épisode est très populaire en rattrapage, peu d’auditeurs ont eu la chance de l’entendre lors de la première diffusion.

Cependant, les rares qui ont entendu l’épisode ne savent pas ce qui aurait pu pousser toutes traces de l’épisode à être retirées, à part peut-être une blague impliquant un fond discrétionnaire et une populaire équipe de hockey.

La panique et la spéculation ont été telles que même le compte Facebook d’ICI Première a réagi: «Bonjour à toutes et à tous. Malgré tous nos efforts, l'épisode du 19 octobre ne sera pas disponible en rattrapage. Nous nous en excusons sincèrement. Comptez sur les gars de La journée pour vous donner un nouveau rendez-vous aujourd'hui à 13h06 et 20h30. Merci de votre compréhension.»

Par contre, le diffuseur public n’a donné aucun autre détail, ne faisant qu’alimenter davantage les questionnements des fans.

Lors de l’épisode de jeudi, la controverse n’a pas été évoquée par l’équipe de l’émission.

Le Sac a contacté des membres de l’équipe de La journée et au moment de l’écriture de ces lignes, on attend toujours un retour.

