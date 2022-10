Attention à la propreté de vos récipients à épices

Les épices sont souvent le secret d’un plat réussi, et il n’est pas rare que les cuisiniers amateurs réussisent à rendre un plat extraordinaire grâce à une pincée de piment d’Espelette, de poivre du Sichuan ou, pour les plus audacieux, de poudre de clous de girofle.

Et une fois votre exploit culinaire accompli, s’il vous semble naturel de bien nettoyer votre plan de travail, vos ustensiles ou encore votre planche à découper, peut-être ne portez vous pas la même attention à certains récipients pourtant manipulés après avoir touché des aliments.

• À lire aussi: Ce Québécois boit son Gatorade dans un bidon de 3 litres d’huile de canola

Or, à en croire une récente enquête menée aux États-Unis, cet oubli pourrait s’avérer dangereux, notamment dans le cas des récipients à épices qui peuvent être facilement contaminés par des micro-organismes néfastes pour la santé.

«En plus des surfaces plus évidentes comme les planches à découper, les couvercles de poubelles et les poignées de réfrigérateur, voici quelque chose d'autre auquel vous devez faire attention lorsque vous essayez d'être propre et hygiénique dans votre cuisine», a déclaré le professeur Donald Schaffner.

«Nos recherches montrent que tout contenant d'épices que vous touchez lorsque vous préparez de la viande crue peut être contaminé. Vous devez en être conscient pendant ou après la préparation des repas.»

• À lire aussi: Une femme coupe le pénis de son copain qui a tenté de violer sa fille et elle ne regrette rien

Pour l'étude, les chercheurs ont observé le comportement de plus de 370 adultes alors qu'ils cuisinaient le même burger à la dinde.

Et alors que les ustensiles de cuisine et les surfaces étaient le plus souvent nettoyés, les chercheurs ont remarqué que les objets les plus fréquemment contaminés étaient des récipients à épices, avec environ 48 % des échantillons montrant des signes de contamination.

«Nous avons été surpris car nous n'avions jamais vu de preuve de contamination des contenants d'épices auparavant», a poursuivi Donald Schaffner.

• À lire aussi: Déterminée à avoir du McDo, elle entre par la fenêtre du service à l’auto pour se faire à manger elle-même

«La plupart des recherches sur la contamination croisée des surfaces de cuisine due à la manipulation de viande crue ou de produits de volaille se sont concentrées sur les planches à découper ou les poignées de robinet et ont négligé les surfaces comme les récipients à épices, les couvercles de poubelles et autres ustensiles de cuisine. Cela rend cette étude plus complète que les études précédentes.»

Les maladies d'origine alimentaire telles que la salmonelle et le campylobacter représentent près de deux millions d'infections par an aux États-Unis, selon des études menées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les scientifiques pensent qu'une bonne manipulation des aliments (y compris une cuisson adéquate, un lavage des mains constant et une désinfection des surfaces et des ustensiles de cuisine) peut aider à lutter contre ces contaminations croisées.

Les résultats complets de cette étude ont été publiés dans le Journal of Food Protection.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s