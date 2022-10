Khloé Kardashian et sa maman veulent se faire refaire les seins ensemble

Khloé Kardashian envisage de se faire refaire les seins.

Dans le dernier épisode de The Kardashians, la star de 38 ans a été vue en train de rendre visite à sa mère Kris Jenner alors qu'elle se remettait d'une opération de remplacement de la hanche.

Après que la matriarche ait fait remarquer que ce serait bien de pouvoir être en convalescence en même temps que quelqu'un d'autre, sa fille a avoué qu'elle était ouverte à l'idée de se faire poser des implants mammaires.

«J'envisage vraiment de me faire refaire les seins. C'est juste quelque chose auquel je pense», a-t-elle lancé, ce à quoi sa mère a répondu: «Faisons-le ensemble! Est-ce que c'est bizarre, des implants mammaires mère-fille?»

Dans un autre confessionnal, Khloé Kardashian a confié qu'elle était envieuse de la poitrine de ses sœurs.

«Je porte un haut en latex avec un soutien-gorge, donc ils sont superbes en ce moment, et j'aimerais qu'ils ressemblent à ça tout le temps. Je les veux juste plus volumineux. Quand vous me voyez en bikini, je n'ai pas de décolleté. Mes sœurs ont un décolleté ample. Je ne sais pas, il faut les voir sans ce haut, mais c'est pour une autre émission», a-t-elle lancé.

Si Khloé Kardashian décide effectivement de se faire refaire les seins, ce ne sera pas la première fois qu'elle passera sous le bistouri.

En juin 2021, la personnalité de la télé-réalité a révélé qu'elle avait eu une opération du nez et des «injections».

